Babel vertrekt na half seizoen bij Deportivo La Coruña

Babel liet begin september zijn contract ontbinden bij Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten en tekende vervolgens tot 1 januari 2017 bij de ploeg uit de Spaanse Primera Division.

Het duel in de Copa del Rey tegen Real Betis van woensdag is echter zijn laatste geweest, meldde de 30-jarige aanvaller na de wedstrijd, waarin hij één keer tot scoren kwam.

"Ik ga nu met mijn zaakwaarnemer praten. Door familieomstandigheden ga ik waarschijnlijk in op een aanbod van een andere club dan Deportivo."

Besiktas

Met welke clubs de voormalig Ajacied in gesprek is, wilde Babel niet zeggen. Wel bevestigde hij dat het Turkse Besiktas één van de kandidaten is. "Maar er zijn ook twee andere clubs."

Babel zei Deportivo dankbaar te zijn voor de kans die hij aan het begin van het seizoen heeft gekregen. "Toen ik hier kwam was ik niet in vorm. De trainers hebben me heel erg geholpen, al was de eerste maand erg zwaar. Als de club me ooit terug wil, zal ik dat zeker doen."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division