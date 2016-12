Robben winterkampioen met Bayern na eenvoudige zege op Leipzig

Door de zege slaat Bayern een gat van drie punten met Leipzig. De ploeg uit München, die al leidde op basis van het doelsaldo, mag zich 'Herbstmeister' noemen.

Arjen Robben, die in aanloop naar de topper tegen Leipzig gespaard werd, begon in de basis bij de landskampioen. Halverwege werd de aanvoerder van Oranje uit voorzorg vervangen door Franck Ribéry, omdat hij last had van zijn kuit.

Op het moment dat Robben gewisseld werd, stond het al 3-0 voor Bayern door treffers van Thiago Alcantara, Xabi Alonso en Robert Lewandowski (strafschop).

Door een rode kaart voor Emil Forsberg moest Leipzig al na een half uur met tien man verder.

Thiago

Bayern was duidelijk de sterkste in de topper en in de zeventiende minuut tekende middenvelder Thiago uit de rebound voor de openingstreffer, nadat Lewandowski de paal had geraakt.

Een grote fout van Leipzig-middenvelder Naby Keita leidde de 2-0 in. Arturo Vidal onderschepte en de bal kwam via Thiago terecht bij Alonso, die beheerst binnenschoot.

De wedstrijd leek beslist toen Leipzig na een half uur met tien man verder moest. Forsberg, dit seizoen de smaakmaker bij de verrassend goed presterende ploeg, beging een harde overtreding op Bayern-captain Philipp Lahm.

Lewandowski zorgde nog voor rust voor de derde treffer van Bayern door binnen te schieten uit een strafschop. De Pool kreeg na rust nog een aantal kansen, maar wist niet meer te scoren.

Bayern München staat na zestien wedstrijden op 39 punten in de Bundesliga. Op 20 januari begint voor de topclub de tweede seizoenshelft met een competitiewedstrijd tegen Freiburg.

Hertha BSC

Hertha BSC steeg dankzij een thuiszege van 2-0 op SV Darmstadt 98 naar de derde plaats. Oud-Feyenoorder Salomon Kalou maakte het tweede doelpunt voor de club uit Berlijn. Hertha heeft na zestien speelronden negen punten minder dan Bayern München.

Hoffenheim verspeelde woensdagavond twee punten tegen Werder Bremen. Sandro Wagner maakte 1-0, maar de Duitse middenvelder Serge Gnabry maakte drie minuten voor tijd de gelijkmaker voor Werder: 1-1.

Hoffenheim staat vijfde met 28 punten, Werder Bremen is terug te vinden op de vijftiende plek.

