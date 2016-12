De Vrij met Lazio onderuit bij Inter, zevenklapper Barcelona in beker

Grote man bij Inter-Lazio was Mauro Icardi. De spits van Inter was verantwoordelijk voor twee van de drie treffers, nadat zijn landgenoot Ever Banega de score in de 54e minuut had geopend.

Oranje-international De Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Lazio. Wesley Hoedt en Ricardo Kishna bleven negentig minuten lang op de bank.

Inter, dat trainer Frank de Boer in november ontsloeg, bezet de zevende plek in de Serie A met dertig punten uit achttien wedstrijden. Lazio blijft staan op plaats vier met 34 punten.

FC Barcelona

In Camp Nou was FC Barcelona, met Jasper Cillessen in de basis, op schot in de bekerwedstrijd tegen Hercules Alicante. De ploeg van Luis Enrique scoorde liefst zeven keer tegen de derdeklasser en plaatste zich voor de volgende ronde in de Copa del Rey.

De Turkse middenvelder Arda Turan zorgde met drie treffers voor het grootste deel van de productie. De andere treffers kwamen op naam van Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha en Paco Alcacer.

De regerend landskampioen speelde in de heenwedstrijd nog met 1-1 gelijk bij Hercules.

Ryan Babel droeg met een doelpunt bij aan de 3-1 zege van Deportivo La Coruña op Real Betis. De oud-Ajacied nam de 3-0 voor zijn rekening. Bij de gasten stond Ryan Donk in de basis. De verdediger werd in de slotfase gewisseld.

Club Brugge

Oud-Feyenoorder Ruud Vormer droeg er in België met twee doelpunten aan bij dat Club Brugge in de uitwedstrijd tegen Eupen de koppositie behield: 1-4.

Bij een 1-0 achterstand tekende Vormer voor de gelijkmaker. De middenvelder was nog voor rust ook verantwoordelijk voor de 1-3.

Door een eigen doelpunt van Eupen-speler Siebe Blondelle en een treffer van Jose Izquierdo eindigde de wedstrijd in 1-4. Vormer stond net als Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn negentig minuten binnen de lijnen.

Concurrent Zulte Waregem won in eigen stadion met 1-0 van KRC Genk en blijft tweede met één punt achterstand op Brugge. Club Brugge heeft na twintig wedstrijden veertig punten, Zulte Waregem volgt met een punt minder.

Galatasaray

Galatasaray pakte in eigen stadion de eerste zege in de tweede ronde van het Turkse bekertoernooi. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink voorkwam in de extra tijd een blamage tegen Tuzlaspor (2-1), dat uitkomt op het derde niveau.

Galatasaray speelde eerder in de poule al gelijk tegen Erzincanspor en Elazigspor. Nigel de Jong startte tegen Tuzlaspor in de basis bij de ploeg uit Istanbul. Wesley Sneijder viel na 65 minuten in.

Nadat het lang 1-1 bleef, zette Galatasaray in de slotfase aan voor een offensief. Dat resulteerde in de beslissende treffer van de Portugees Josué, die een strafschop benutte.

Door de zege is de club uit Istanbul met vijf punten de nummer twee in de groep, het verrassende Tuzlaspor blijft met zes punten koploper. Er zijn nog drie speelronden te gaan.

Zondag vervolgt Galatasaray de competitie met een thuiswedstrijd tegen Alanyaspor. De club van Sneijder en De Jong staat derde in de Süper Lig met vijf punten achterstand op koploper Basiksehir.

