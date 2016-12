Brenet verlengt contract bij PSV, Jansen nieuwe hoofd jeugdopleiding

Brenet reageert op de site van PSV verheugd op zijn contractverlenging. "Het gaf me veel zelfvertrouwen toen de club zich een tijdje geleden bij me meldde om te praten over een nieuw contract. Ik vind het een mooie beloning en kies er heel bewust voor hier te blijven."

"Ik ben nog niet klaar in de Eredivisie en vooral ook nog niet bij PSV. Ik ben hier op m’n plek, hier kan ik me verder ontwikkelen."

Brenet zette vorig jaar november nog een handtekening onder een contract tot halverwege 2017, met een optie voor nog een seizoen.

Willems

De geboren Limburger werd ruim vijf jaar geleden door PSV weggeplukt bij amateurclub Zeeburgia. Hij debuteerde op 6 december 2012 in het eerste elftal van de Brabanders in het Europa League-duel met Napoli.

Inmiddels staat Brenet op 103 officiële wedstrijden (drie goals) voor PSV. Hij veroverde met PSV twee landstitels en ook won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal.

De tweevoudig international speelde in november in de oefeninterland tegen België (1-1) zijn eerste duel in het shirt van het Nederlands elftal.

Eerder dit seizoen tekenden PSV-aanvoerder Luuk de Jong en middenvelder Davy Pröpper ook al een nieuwe verbintenis tot medio 2020.

Linksback Jetro Willems bereikte eerder deze maand bovendien een akkoord over een nieuw contract tot medio 2018.

Langeler

PSV presenteerde met Jansen ook een opvolger van Art Langeler als hoofd van de jeugdopleiding. De huidige trainer van Jong PSV zal op 1 juli 2017 beginnen met zijn nieuwe werkzaamheden. Hij tekende woensdag een contract tot medio 2020 met een optie voor nog een seizoen.

Langeler maakte eind november bekend dat hij zijn aflopende contract in Eindhoven niet zal verlengen, omdat hij weer als hoofdtrainer aan de slag wil gaan.

"Voor ons was al snel duidelijk dat Pascal dé kandidaat voor ons was", aldus technisch directeur Marcel Brands. "Hij is de enige met wie we hebben gesproken. Pascal heeft ervaring met de functie bij andere clubs en past helemaal binnen de visie die we hebben met PSV."

Jansen was in het verleden ook al het hoofd van de jeugdopleidingen van Vitesse en Sparta Rotterdam. Hij staat in zijn tweede seizoen als coach van Jong PSV momenteel vijfde in de Jupiler League met zijn ploeg.