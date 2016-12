Licentie FC Twente voorlopig veilig door promotie naar categorie 2

FC Twente meldt genoeg punten te hebben gescoord bij het negende meetmoment, die betrekking had op de jaarcijfers van afgelopen seizoen en de prognose voor het seizoen 2016/2017.

De licentiecommissie zette de landskampioen van 2010 in mei 2014 in categorie 1, waardoor de Tukkers onder curatele van de KNVB kwamen te staan.

Clubs die negen keer op rij worden ingedeeld in categorie 1, raken hun proflicentie kwijt. Promotie naar de 'veilige' categorie 2 is pas mogelijk als een club twee keer op rij genoeg punten heeft gescoord. In juli van dit jaar voldeed FC Twente ook aan de doelstellingen.

Van Halst

"Met de stap naar categorie 2 mag er dan een einde komen aan een lange periode van ondercuratelestelling die hoort bij categorie 1, maar de club is er nog lang niet", zegt directeur Jan van Halst op de site van de club.

"We zullen gedisciplineerd en strak onze financiële kaders moeten blijven volgen. We kunnen ons onder geen beding permitteren terug te vallen.''

Van Halst is blij dat de club een belangrijke horde heeft genomen. "Nu wacht ons de volgende cruciale stap in het financieel gezond maken van Twente: het verkrijgen van de gemeentelijke garantie van maximaal 32 miljoen euro, zodat de noodzakelijke herfinanciering van de club begin 2017 kan gaan plaatsvinden. Ook die steun is keihard nodig.''

FC Twente raakte na vorig seizoen bijna de licentie kwijt door de financiële problemen, maar die straf draaide de onafhankelijke beroepscommissie van de KNVB in juni terug.

De Tukkers mochten daardoor in de Eredivisie blijven. De ploeg van René Hake kende een goede eerste seizoenshelft; FC Twente staat halverwege de competitie op een zevende plaats met 24 punten.

