Schubert zevende trainer die ontslagen wordt in Bundesliga

De 45-jarige Duitser is de zevende coach in de Bundesliga die dit seizoen voortijdig aan de kant wordt gezet.

Eerder werden Dick Schuster (FC Augsburg), Norbert Meier (SV Darmstadt 98) Markus Kauczinski (FC Ingolstadt 04), Dieter Hecking (VfL Wolfsburg), Bruno Labbadia (Hamburger SV) en Viktor Skripnik (Werder Bremen) al de laan uit gestuurd.

Borussia Mönchengladbach verloor dinsdag van VfL Wolfsburg (1-2) en staat voorlopig veertiende in de Bundesliga.

Technisch directeur Max Eberl zegt dat het voor beide partijen beter is de samenwerking te beëindigen. "We hebben de afgelopen dagen veel met elkaar gesproken'', stelt hij. "Het is echt beter om de samenwerking te beëindigen. We zijn samen met André tot die beslissing gekomen."

"Hij heeft ons geweldig geholpen. We stonden onderaan toen hij vorig seizoen begon en uiteindelijk halen we zelfs nog de Champions League. Daar zijn we hem heel dankbaar voor.''

Champions League

Schubert was vijftien maanden de eindverantwoordelijke bij Borussia Mönchengladbach. Hij leidde zijn ploeg vorig seizoen door een vierde plek in de Bundesliga naar de Champions League.

Daarin eindigden 'Die Fohlen' begin deze maand als derde in groep C, achter FC Barcelona en Manchester City. De Duitsers gaan daardoor na de winterstop verder in de Europa League.

