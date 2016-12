Overzicht eerste seizoenshelft: Jörgensen meest waardevolle speler

Voor het eerst in zestien jaar mag Feyenoord zich weer 'herbstmeister' van de Eredivisie noemen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kende een goede eerste seizoenshelft met onder andere een reeks van elf wedstrijden zonder nederlaag.

Deze goede reeks komt mede door spits Nicolai Jörgensen. De Deen is met twaalf doelpunten niet alleen topscorer van de eerste seizoenshelft, maar met ook nog zes assists voert hij eveneens het klassement van meest waardevolle speler aan. Ajax-middenvelder Davy Klaassen volgt op gepaste afstand.

Standaardsituaties

De doelpunten van Jörgensen komen voor het grootste deel niet uit standaardsituaties. In dat klassement staat Feyenoord namelijk in de middenmoot met in totaal vijf doelpunten uit bijvoorbeeld hoekschoppen of vrije trappen. Ajax voert deze lijst aan met elf doelpunten, waaronder drie strafschoppen.

Overtredingen

ADO Den Haag maakte in de eerste helft van de competitie de meeste overtredingen. De ploeg van Zeljko Petrovic kende een goede start van de competitie, maar na een zwakke reeks staat de club halverwege de competitie veertiende op de ranglijst.

Met 44 gele kaarten staat ADO ook op die ranglijst bovenaan. PSV scoorde de eerste maanden van het seizoen veel punten voor het Fair Play-klassement. Met 138 overtredingen is het met afstand hekkensluiter op dat gebied en daarnaast pakten de Eindhovenaren slechts 17 gele kaarten.

Balbezit

Het klassement over het percentage balbezit geeft een vertrouwd beeld. De traditionele top drie voert de ranglijst aan, op de voet gevolgd door sc Heerenveen. Excelsior en Roda JC (41 procent) geven van alle ploegen het minst voorkeur geven aan balbezit.

Paal

Tot slot het klassement met het aantal schoten op paal en lat. Daar spant Feyenoord de kroon met maar liefst twaalf doelpogingen die op het aluminium belandden.

Ook FC Groningen en sc Heerenveen hadden het geluk niet altijd aan hun zijde met negen schoten die het houtwerk raakten. Supporters van Excelsior, Heracles Almelo en Sparta Rotterdam zagen de bal het minst op paal of lat terecht komen.



Vijf spelers raakten drie keer de paal of lat in een Eredivisie-wedstrijd. Marcel Ritzmaier (Go Ahead Eagles), Dirk Kuijt, Steven Berghuis (Feyenoord), Arber Zeneli (sc Heerenveen) en Sebastien Haller (FC Utrecht) waren de ongelukkigen.

Op 13 januari wordt de Eredivisie weer hervat met een duel tussen Go Ahead Eagles en AZ.

