FC Barcelona-voorzitter hoopt dat Messi carrière bij club afsluit

Het contract van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal loopt in de zomer van 2018 af en Barcelona en Messi (29) bereikten nog geen overeenstemming over een nieuwe verbintenis.

Speculaties over een aanstaande transfer naar een Engelse club of Paris Saint-Germain zijn daardoor toegenomen, maar Bartomeu probeerde die geruchten dinsdag tijdens zijn eindejaarstoespraak in Camp Nou de kop in te drukken.

"Messi wil bij de club blijven, hij is hier gelukkig. Hij is een Catalaan geworden en voelt zich erg verbonden met Barcelona", aldus de voorzitter van de Catalaanse club.

"Hij is de beste speler ter wereld en we hopen dat hij zijn carrière bij onze club afsluit. We zijn ervan overtuigd dat we het beste team hebben. Messi draagt Barcelona in zijn hart. We moeten met zijn zaakwaarnemer om de tafel, maar we zijn er zeker van dat er geen betere plaats is voor Messi dan hier."

Suarez

Bartomeu wilde niet ingaan op vragen over het salaris van Messi. De voorzitter van FC Barcelona stelde wel dat "de beste speler ook het best moet verdienen".

Vorige week wist Barcelona het contract met spits Luis Suarez al te verlengen tot medio 2021. Eerder dit seizoen tekende Neymar een nieuwe verbintenis.

FC Barcelona staat met zes verliespunten meer dan Real Madrid op de tweede plaats in de Primera Division. Messi heeft net als Suarez, Neymar en Gerard Pique vrijaf gekregen voor de bekerwedstrijd tegen Hercules Alicante van woensdag.

