Koeman vindt dat Everton beste 45 minuten speelde sinds zijn komst

"De spelers hebben het geweldig gedaan", zei Koeman op de persconferentie na de wedstrijd. "We speelden in de eerste helft misschien wel de beste 45 minuten sinds mijn komst."

"In de tweede helft hadden we het moeilijker, we waren niet zo gevaarlijk meer als in de eerste helft."

Er werd acht minuten blessuretijd bijgeteld in de 'Merseysidederby'. In de vierde minuut van die extra tijd viel de winnende treffer van Liverpool. Sadio Mané bracht Everton een nederlaag toe.

Koeman had geen moeite met die lange blessuretijd. "We moesten onze keeper (Maarten Stekelenburg, red.) wisselen, dat duurde enige tijd. In de rust moest ik ook James McCarthy al vervangen. Dat maakte het moeilijker voor ons. Maar de spelers en de fans verdienden vanavond geen nederlaag."

Barkley

Everton kwam in de tweede helft nog goed weg. Middenvelder Ross Barkley ontsnapte aan een rode kaart na een onbesuisde overtreding met de noppen vooruit op Jordan Henderson.

"Misschien had het inderdaad een rode kaart voor Barkley moeten zijn", erkende Koeman, die echter vond dat scheidsrechter Mike Dean niet goed optrad bij het opstootje dat na de overtreding ontstond.

"Hij gaf alleen een gele kaart aan Seamus Coleman. Maar het duwen en trekken begon door Dejan Lovren van Liverpool. Die had eerder al geel gekregen en had dus zijn tweede moeten hebben."

Liverpool klom op naar de tweede plaats, Everton staat na zeventien duels negende in Engeland.

