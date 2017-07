Strafproces MH17-ramp wordt gevoerd in Nederlandse rechtbank

Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief.

Wanneer het proces kan beginnen is nog niet bekend. Het strafrechtelijk onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), waarin Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne zijn verenigd, is nog in volle gang. Deskundigen merken ook op dat de rechtszaak jaren kan gaan duren.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken stelt in een verklaring dat het onderzoek nog steeds in diskrediet wordt gebracht door "desinformatie".

Internationale samenwerking

"Toch zijn er al belangrijke resultaten geboekt en kan het strafrechtelijk onderzoek rekenen op vrijwel unanieme steun van de internationale gemeenschap", licht Koenders toe.

"We hebben het volledige vertrouwen dat we daarop kunnen blijven rekenen", aldus de minister die spreekt namens het JIT. "Door het besluit om de vervolging van de daders in Nederland te laten plaatsvinden wordt de internationale samenwerking bij het JIT ook voortgezet."

De nabestaanden van de rampvlucht MH17 zijn tevreden over het besluit. "Het geeft een goed gevoel dat er iets gebeurt, dat de zaak niet op slot zit", zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

Decennialang proces

"Maar het is nu wel belangrijk dat er geen tijd verloren gaat. Een decennialang proces, zullen wij nooit accepteren", aldus Van Zijtveld namens de nabestaanden en slachtoffers.

Premier Mark Rutte waarschuwt echter wel dat het een zaak van de lange adem wordt. Rutte meldt op Facebook dat de Nederlandse regering het strafproces als hoogste prioriteit ziet. "Een volgende stap op weg naar het achterhalen van de waarheid, de berechting van verdachten en genoegdoening voor de nabestaanden. Dit blijft voor de Nederlandse regering de allerhoogste prioriteit houden."

Van Zijtveld hoopt dat er schot komt in het onderzoek. "Wij willen het proces meemaken", zegt de stichtingsvoorzitter. "De personen die vlucht MH17 hebben neergehaald moeten voor de rechter komen en worden berecht. Daar gaat het om. De uitkomst is voor ons het belangrijkste."

Luchtdoelraket

Op 17 juli 2014 werd Malaysia Airlines-vlucht 17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten met een luchtdoelraket. Alle 298 inzittenden van het toestel, onder wie 196 Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.

Uit onderzoeken van het JIT en de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid is overtuigend gebleken dat het projectiel een Russische Buk-raket was, die werd afgeschoten door pro-Russische separatisten.

Juridische verschillen

Nederland verzocht de Verenigde Naties in 2015 een speciaal tribunaal in te stellen om de daders te berechten. Dat voorstel werd geblokkeerd door Rusland. Een tweede voorstel, een tribunaal van de JIT-leden, liep stuk op de verschillen tussen de betrokken landen. Maleisië voert bijvoorbeeld nog steeds de doodstraf uit en ook de Oekraïense en Nederlandse rechtssystemen kennen grote onderlinge verschillen.

Een mogelijke locatie voor de strafzaak is de rechtbank in Den Haag. Die is bevoegd zich te buigen over internationale kwesties, wat de start van het proces kan bespoedigen. Het bepalen van de strafmaat zal ook gebeuren volgens de Nederlandse wet.

Partijdigheid

Een mogelijk nadeel van een Nederlands proces is dat Rusland de onpartijdigheid van Nederlandse rechters in twijfel kan trekken, gezien het grote aantal Nederlandse slachtoffers. Het land heeft tot nu toe ontkend dat pro-Russische separatisten achter de aanval zaten en wijst met een beschuldigende vinger naar het Oekraïense leger. Dat kan de uitlevering van verdachten moeilijk maken, zeker als zij de Russische nationaliteit hebben.

Onderzoekers van het JIT gaan er vanuit dat hun onderzoek uiteindelijk leidt tot de berechting van de daders achter de vliegramp, maar is nog niet ver genoeg om concrete personen aan te wijzen. Daarvoor wordt de komende jaren nog meer bewijsmateriaal verzameld, aldus de onderzoekers. De verwachting is dat het rapport eind 2018 klaar zal zijn.



Beeld: In 60 seconds