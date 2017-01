Menselijke resten tussen meegenomen spullen van rampplek MH17

Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

In DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is vastgesteld dat het bot afkomstig is van een passagier van wie de identiteit in 2014 is achterhaald. De nabestaanden van het slachtoffer zijn op de hoogte gebracht.

Spekkers zegt dat hij de spullen op de MH17-rampplek in Oekraïne vond. Hij nam alles in een vuilniszak mee naar Nederland. Zaterdag werden de spullen op Schiphol overgedragen aan de autoriteiten.

De andere voorwerpen zijn beoordeeld en niet relevant voor het strafrechtelijk onderzoek, concludeert het OM.

Vuilniszak

Spekkers meldde eerder al dat hij tijdens een reportagereis spullen had gevonden op de rampplek, waaronder mogelijk menselijke resten. Hij nam alles in een vuilniszak mee naar Nederland. De Stichting Vliegramp MH17, waarin nabestaanden zich hebben georganiseerd, zei dat niet erg respectvol te vinden.

De freelance journalist zegt dat hij de spullen had meegenomen omdat hij vond dat ze in Nederland thuishoren. Ook wilde hij aanduiden dat er na 2,5 jaar nog steeds spullen van de ramp te vinden zijn op de rampplek.

Rugzak

Tijdens de overdracht ontstond volgens het OM de indruk dat mogelijk niet alle voor het onderzoek relevante voorwerpen vrijwillig zouden worden afgestaan. Ook zou een reisgenoot met een rugzak met meegebrachte spullen op weg zijn naar de uitgang. Daarop werd de bagage van Spekkers en de medereiziger in beslag genomen.

Ook zijn gegevensdragers met onder meer foto- en filmmateriaal van de crashsite in Oekraïne in beslag genomen. De rechter-commissaris heeft inmiddels geoordeeld dat dat terecht is gebeurd.

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.