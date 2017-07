Wandelaars Vierdaagse Nijmegen weerstaan hitte nog goed

Dat meldt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Ook de organisatie van de Vierdaagse ontving nog geen alarmsignalen over oververhitte lopers. Twee wandelaars zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar het is onduidelijk of de warmte daarvan de oorzaak is.

Rond de tijd dat de meeste lopers finishen is het in Nijmegen boven de 30 graden, aldus de weerman van de Vierdaagse. Het Rode Kruis en de medische dienst hebben ruimte gemaakt om wandelaars af te koelen. Onweer lijkt pas los te barsten als de deelnemers al binnen moeten zijn.

Schaduw

De organisatie van de Vierdaagsefeesten waarschuwt bezoekers van de binnenstad de schaduw op te zoeken en voldoende te drinken.

Het is in het centrum van Nijmegen erg vol en warm, omdat het Roze Woensdag is. Het veelal in het roze geklede Vierdaagselegioen loopt door het centrum. Ook bezoekers en horeca zijn in het roze om hun steun aan diversiteit te benadrukken.