Clinton geeft 'hack' en e-mailschandaal schuld van verkiezingsnederlaag

Clinton zei woensdagnacht (lokale tijd) op een conferentie in New York dat de datum van de verkiezingen, die vorig jaar op 8 november plaatsvonden, in haar nadeel werkte.

"Als de verkiezingen twee weken eerder hadden plaatsgevonden, was ik nu president geweest," aldus Clinton. Ze verloor uiteindelijk nipt van Donald Trump, maar kreeg wel het meeste absoluut aantal stemmen. "Het was geen perfecte campagne, maar ik was op weg om te winnen," zei ze.

Ze nam de verantwoordelijkheid voor de fouten die tijdens haar campagne zijn gemaakt, maar benadrukt dat ze een geschikte kandidaat was. "Ik was de persoon die voorop ging in de peilingen. Ik ben me zeer bewust van de uitdagingen, de problemen en de tekortkomingen die we hadden," aldus Clinton.

Clinton maakt naar eigen zeggen momenteel een "pijnlijk proces" door. Ze werkt aan een boek over haar verkiezingsnederlaag.

Mailserver

Het campagneteam van Clinton raakte vlak voor de verkiezingen verwikkeld in twee e-mailschandalen. Op 28 oktober maakte de FBI bekend dat het onderzoek naar het mailverkeer van Clinton werd heropend. Het onderzoek gaat over het gebruik van Clintons privéadres tijdens haar ambtstermijn als minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama.

Omdat Clinton haar e-mails niet via de server van haar ministerie verstuurde, is een groot aantal e-mails niet meer terug te vinden. Dit kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi in 2012, waarbij de Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam.

De FBI onderzocht de zaak eerder, maar zei in juli 2016 nog dat er geen aanklacht tegen Clinton zou worden ingediend. De heropening van het onderzoek vlak voor de verkiezingen kwam daarom voor velen als een verrassing.

Hack

Daarnaast publiceerde klokkenluiderssite Wikileaks in de aanloop naar de verkiezingen een groot aantal e-mails van het campagneteam van Clinton. De mails zijn vermoedelijk onderschept door Russische hackers. Hierdoor kwam onder meer de fondsenwerving van de campagne van Clinton op straat te liggen. Ook bleek dat de leiding van de Democratische partij Clintons tegenkandidaat Bernie Sanders openlijk tegenwerkte, waarna de partijvoorzitter moest opstappen.

Volgens Clinton staat het buiten twijfel dat de Russische president Vladimir Poetin direct betrokken was bij de hack, om zo de verkiezingen in het voordeel van Trump te beïnvloeden. Rusland heeft die betrokkenheid altijd ontkend.

Vlak na de verkiezingen bleek bovendien dat het campagneteam van Donald Trump vermoedelijk contact had met de Russische regering, waardoor het vermoeden bestaat dat de twee onder één hoedje speelden. Ook Trump ontkent die geruchten hardnekkig en bestempelt ze als "fake news".