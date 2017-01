Deel top ministerie van Buitenlandse Zaken VS vertrekt

Het gaat volgens verschillende Amerikaanse media om zeker vier topambtenaren.

Onduidelijk blijft vooralsnog of het gaat om een protestactie of een gedwongen ontslag. Ook zou het kunnen dat het vertrek onderdeel is van het normale transitieproces, waarbij topambtenaren die onder Barack Obama werden aangesteld vertrekken bij het aantreden van een nieuwe bestuurder.

Volgens politieke bronnen van The Washington Post maakt het vertrek van de ambtenaren deel uit van een 'massale leegloop van hooggeplaatste ambtenaren' die niet willen blijven nu Trump president is en het aannemelijk is dat Rex Tillerson minister van Buitenlandse Zaken wordt.

"Het is waarschijnlijk het grootste gelijktijdige vertrek van hoge mensen met kennis van zaken ooit", zegt David Wade, die op een hoge positie op het ministerie werkte onder John Kerry. "Dat is lastig te vervangen." Volgens Wade is het in de private sector op korte termijn lastig om vervanging te vinden op posities die gaan over veiligheid, management maar ook voor posities op consulaten.

Politiek

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent deze lezing echter en zegt in een reactie dat alle politiek benoemde mensen is gevraagd om ontslag te nemen en dat dat een normale gang van zaken is.

"Van de mensen van wie wij het ontslag hebben geaccepteerd, worden sommigen op andere posities geplaatst binnen het ministerie. Anderen gaan vrijwillig met pensioen of verlaten het ministerie nadat hun afgesproken tijd erop zit."