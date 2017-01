Meer mensen in Washington bij protest tegen Trump dan bij inauguratie

Naar schatting tegen de half miljoen mensen probeerden zich voort te bewegen door de straten van de stad. Maar door het enorme animo kon de mars nauwelijks de van tevoren bepaalde route afleggen.

De organisatie schatte van tevoren dat 200.000 mensen zouden mee doen aan de protestmars. Maar uiteindelijk verzamelden zich zaterdag veel meer demonstranten in de Amerikaanse regeringsstad.

De Woman’s March was georganiseerd door vrouwen en minderheden als homo’s, moslims, latino’s en indianen die bang zijn dat zij rechten verliezen nu Donald Trump president is geworden. Zij baseren zich op zijn denigrerende uitlatingen tijdens zijn controversiële campagne.

Roze mutsjes

Veel demonstranten droegen roze wollen mutsjes met een poes erop. Dit is een verwijzing naar uitlatingen die Trump in 2005 deed over vrouwen. Hij stelde dat vrouwen het liefste versierd worden door "by the pussy" gegrepen te worden. Aan het protest deden talloze bekendheden mee, zoals Madonna en de Democratische politicus John Kerry, tot gister minister van Buitenlandse Zaken.

Het protest verliep tot 19.00 uur Nederlandse tijd vreedzaam, in tegenstelling tot de agressieve protesten op vrijdag rond de inauguratie van Trump. Toen werden er in Washington honderden anti-Trump-demonstranten aangehouden die ruiten ingooiden en auto’s in brand staken. De oproerpolitie moest hard ingrijpen.

Lage populariteit

De grote opkomst bij de Woman’s March is tekenend voor de enorme tweedeling in de Amerikaanse samenleving. Trump mag de presidentsverkiezingen wel hebben gewonnen, hij kreeg netto bijna 3 miljoen stemmen minder dan zijn tegenstander Hillary Clinton.

Uit diverse peilingen blijkt dat tussen de 32 en 44 procent van de Amerikanen vertrouwen heeft in Trump; de laagste score voor een president bij zijn aantreden in bijna een halve eeuw. Trump zelf maakte op Twitter geen melding van de protesten, al kon hij na de kerkdienst in kathedraal van Washington bijna niet wegkomen door de drommen mensen die er stonden.

Websites verwijderd

De president maakte er na zijn inauguratie geen geheim van welke onderwerpen hij hoog op de agenda heeft staan. De beschouwingen op de site van het Witte Huis over mensenrechten, LHBT-rechten en milieuvervuiling werden direct verwijderd.

Niet alleen in Washington, maar ook op honderden andere plaatsen in de wereld werd zaterdag geprotesteerd tegen Trump.