Donald Trump beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Trump sprak de tekst uit behorend bij de inzwering: "I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Naast Donald Trump is ook Mike Pence geïnstalleerd als vicepresident van de Verenigde Staten. Hij nam even na 17.50 uur (Nederlandse tijd) de eed af. De benoeming werd geleid door John Roberts, het Republikeinse hoofd van het Hooggerechtshof.

Dankwoord

Tijdens zijn speech sprak Trump een dankwoord uit aan de vorige presidenten en de aanwezige personen. Ook zei hij: "We zullen uitdagingen tegenkomen, maar we zullen de klus klaren".

Daarnaast bedankte hij de vorige president Obama en zijn vrouw voor hun werk en de overgang naar het presidentschap van Trump.

Trump zei de macht van Washington D.C. terug te zullen geven aan het volk van Amerika. Hij zei dat een selecte groep mensen te lang de lijnen uitgestippeld heeft en dat de bevolking daar lange tijd de rekening voor heeft betaald, zonder dat ze hiervoor voldoende bescherming terugkregen. "Dit moment is jullie moment, dit is jullie dag, dit is jullie feest en de VS is jullie land", sprak Trump.

Trump sprak over de onevenredige bijdrage van de Verenigde Staten op het gebied van veiligheid. Ook benoemde hij de welvaart die weggenomen is bij de Amerikaanse middenklasse en gedistribueerd werd over de hele wereld. "Dat behoort nu tot het verleden", sprak de nieuwe president.

"Amerika zal weer gaan winnen, winnen als nooit tevoren. We brengen welvaart, grenzen, werk en dromen terug, overal in ons land." Als onderdeel van deze doelen wees hij op de leus: "Buy American, and hire American".

Ook zei Trump te zullen vechten tegen het geweld van de islam en sprak hij het Amerikaanse volk aan op onderlinge solidariteit.

Obama

Voormalig president Obama en zijn vrouw Michelle zijn uitgezwaaid door de nieuwe president en de vicepresident, waarna ze in een helikopter zijn vertrokken van het Capitool naar de legerbasis Andrews. De Obama's maakten daarbij een korte rondvlucht boven Washington D.C..

Eenmaal op de legerbasis is er een kleine afscheidsceremonie voor de voormalige staf van de ex-president. Daarna stapt Obama over op een groter toestel op weg naar Californië.

Toeschouwers

Voor het deel van de inauguratie reed Trump langs de honderdduizenden mensen die zich verzameld hadden in de buurt van het Capitool in Washington D.C.. Voorgegaan door voormalig president Obama en vicepresident Mike Pence betrad president Trump vervolgens het bordes voor de inauguratie.

Voordat Trump aankwam bij het Capitool was er een laatste ontmoeting met de voormalige president Obama in het Witte Huis. Daar dronken de voormalige president, Trump en hun vrouwen een kop koffie. Het was het laatste gesprek tussen de oude en de nieuwe leider vóór de eed.

De ceremonie werd bijgewoond door verschillende hoogwaardigheidsbekleders. Ook Hillary en Bill Clinton, oud-president Bush en Bernie Sanders waren aanwezig bij de ceremonie, net als de familie van Trump.

Veel Democraten woonden de inauguratie echter niet bij, uit protest tegen uitspraken van Trump.