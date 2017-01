Rutte verwacht geen chaos met Trump als president

Dat zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Later op de dag zal Trump officieel geïnaugureerd worden tot 45e president van de VS. Nog voor, maar ook na de verkiezing heeft Trump een aantal uitspraken gedaan die in Europa de nodige wenkbrauwen hebben doen fronzen.

Zo wil Trump de banden met de Russische president Poetin aanhalen, stelt hij het NAVO-bondgenootschap ter discussie en steunt hij eurosceptische recht-populistische bewegingen in Europa. Daarnaast wantrouwt hij de vrije pers, zijn er beschuldigingen van aanrandingen en wil hij dat moslims zich verplicht registreren.

Op de uitspraken en campagnebeloftes van Trump wil Rutte niet ingaan.

"Dit is een president die zich tamelijk expliciet en expressief uit via Twitter. Ik denk dat het verstandig is om daar niet iedere keer op te reageren, maar te kijken naar de beleidsdaden van de nieuwe Amerikaanse regering", aldus de premier. Hij wijst erop dat een aantal belangrijke ministerskandidaten enkele uitspraken van Trump al genuanceerd hebben.

Desalniettemin is het afwachten waar de nieuwe Amerikaanse president mee komt. Voor Rutte staat een goede samenwerking met "vriend en bondgenoot" Amerika voorop. Hij ziet ernaar uit "om de uitstekende samenwerking ook de komende jaren voort te zetten", zei de premier.