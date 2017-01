Ceremonie inauguratie Trump als president VS begonnen

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Voor de ceremonie hebben ook veel hoogwaardigheidsbekleders zich inmiddels gemeld bij het Capitool. Onder hen zijn Hillary en Bill Clinton, oud-president Bush, voormalige presidentkandidaat voor de Democraten Bernie Sanders en de familie van Donald Trump. Ook zijn Michelle Obama en Melania Trump inmiddels aanwezig op het bordes.

President Barack Obama had de aanstaande president Donald Trump eerder ontvangen op het Witte Huis, waarna ze vertrokken naar het Capitool. De rest van Washington D.C. trof ondertussen de laatste voorbereidingen voor de beëdiging van Trump als de 45e president van de Verenigde Staten.

De bijeenkomst op het Witte Huis was in aanwezigheid van Michelle Obama en Melania Trump. Tijdens de ontmoeting dronken de vier een kopje koffie. De ontmoeting gold als het laatste gesprek tussen de oude en de nieuwe leider vóór de eed.

De ceremonie behorend bij de inauguratie is om 15.30 uur al gestart en gaat gepaard met een aantal muzikale optredens. Onder andere 16-jarige Jackie Evancho, The Rockettes en het Mormoonse Tabernakelkoor zullen nummers en shows ten gehore brengen.

Naar verwachting komen bijna een miljoen mensen naar Washington om de overdracht van de macht te vieren. Inmiddels zijn ook de meeste hoogwaardigheidsbekleders gearriveerd.

Voorafgaand aan het bezoek aan het Witte Huis bezochten de aanstaande president en de vice-president een bezoek aan een kerkdienst.

Obama

In de laatste tweets als president van de Verenigde Staten bedankte Obama het Amerikaanse volk vrijdag voor de periode waarin hij mocht dienen als president.



In zijn tweets zegt Obama dat hij het een eer vond om president te zijn. "Ik zal niet stoppen en zal er samen met jullie zijn als burger, geïnspireerd door jullie stem van eerlijkheid en rechtvaardigheid, goede humor en liefde", zo vervolgt Obama zijn tweet. Ook doet Obama een soort oproep aan het Amerikaanse volk om te blijven vechten voor verandering.

Laagste percentage

De beëdiging van Trump is niet onomstreden. De miljardair zetten tijdens de campagne veel kwaad bloed met denigrerende opmerkingen over onder meer vrouwen, moslims, latino’s en homo's.

Bovendien kreeg Trump in totaal bijna drie miljoen stemmen minder dan zijn Democratische tegenstander Hillary Clinton. Uit peilingen van de grote zenders de afgelopen week bleek dat slechts tussen de 32 en 44 procent van de Amerikanen vertrouwen heeft in Trump. Dit is het laagste percentage ooit voor een Amerikaanse president op de dag van zijn inauguratie.

Meer dan zestig Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden wonen de inauguratie niet bij. Zij protesteren hiermee tegen de manier waarop Trump eerder deze week de iconische donkere mensenrechtenactivist John Lewis schoffeerde.

Demonstraties

Donderdag, aan de vooravond van de inauguratie van Trump, demonstreerden in New York en talloze andere steden over de hele wereld vele duizenden mensen tegen zijn presidentschap. Onder de demonstranten bevonden zich ook veel sterren, zoals Robert de Niro, Alec Baldwin, Julianne Moore en Sally Field.

Ook vrijdag even voor de inauguratie was het onrustig in Washington. Demonstranten werden daar volgens de politie gewelddadig en gooiden onder meer ruiten van winkels in. De personen liepen mee in een van de grote protestmarsen in de stad.