Programma: De inauguratie van Trump van uur tot uur

Vrijdag 20 januari

15.30 uur. De ceremonie gaat van start met een aantal muzikale optredens. Veel artiesten - van Andrea Bocelli tot de officiële Bruce Springsteen-coverband - bedankten voor de eer, maar de 16-jarige Jackie Evancho, The Rockettes en het Mormoonse Tabernakelkoor zullen wel nummers ten gehore brengen.

Op datzelfde moment drinkt Trump met president Obama en zijn vrouw Michelle een kop koffie in het Witte Huis. Dit is het laatste gesprek tussen de oude en de nieuwe leider voor de eed.

16.30 uur. Via een livestream zijn op NU.nl alle festiviteiten in Washington te volgen.

17.30 uur. Achtereenvolgens worden Mike Pence en Donald Trump ingezworen als nieuwe vicepresident en president van Amerika. Tientallen Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden wonen de inauguratie niet bij. Zij protesteren hiermee tegen de manier waarop Trump eerder deze week de iconische donkere mensenrechtenactivist John Lewis schoffeerde.

18.00 uur. De wet schrijft voor dat de nieuwe president de eed om 18.00 uur exact aflegt. De ceremonie wordt geleid door John Roberts, het Republikeinse hoofd van het Hooggerechtshof. Trump gebruikt twee bijbels: het exemplaar waar Abraham Lincoln de eed op aflegde in 1861 en een exemplaar dat Trump van zijn moeder kreeg bij zijn eigen diploma-uitreiking.

De tekst die Trump van de grondwet moet uitspreken bestaat uit 35 woorden: "I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Tijdens de ceremonie zijn er 30.000 agenten en andere overheidsambtenaren op straat om de veiligheid te garanderen. Rugzakken en andere opvallende tassen zijn niet toegestaan in een straal van enkele kilometers rond het Capitool en de route van de Parade.

18.10 uur. Rond deze tijd zal Trump het Amerikaanse volk toespreken, de eerste maal in zijn hoedanigheid als president. Volgens een woordvoerder wordt de toespraak "persoonlijk en filosofisch" en duurt naar schatting 20 minuten.

De kortste inauguratiespeech ooit (135 woorden) werd gehouden in 1793 toen George Washington voor de tweede maal werd beëdigd. De langste was in 1851, toen president William Harrison één uur en drie kwartier probeerde boven een sneeuwstorm uit te komen. Hij liep tijdens zijn toespraak een longontsteking op en stierf een maand later.

21.00 uur. Na een inauguratielunch in het Congres gaat de inauguratieparade op Pennsylvania Avenue, de straat van het Witte Huis, van start. Aan deze parade doen meer dan achtduizend mensen mee, waaronder vertegenwoordigers van alle vijftig staten en alle mogelijke legeronderdelen.

01.00 uur. Er gaan in de stad drie grote inauguratiebals van start. Trump en Pence en hun echtgenotes zullen alle drie de gala’s bezoeken en de nieuwe president moet op alle drie de bijeenkomsten de openingsdans verzorgen. Het zijn overigens zeven bals minder dan Obama op de avond van zijn inauguratie bezocht. Tegelijkertijd organiseert Planned Parenthood, die strijdt voor het recht op abortus, een alternatief 'roze bal'.

Zaterdag 21 januari

16.00 uur. Trump en Pence wonen in de Kathedraal van Washington een gebedsdienst bij ter ere van hun inauguratie. Met de dienst wordt het officiële gedeelte van de ceremonie afgerond.

16.00 uur. Tegelijkertijd begint in Washington de 'Women’s March’, een enorm protest tegen Trump en zijn presidentschap. De demonstratie is ook bedoeld als een solidariteitsverklaring met vrouwen, immigranten, moslims, LHBTQ en Indianen. Al deze groepen zijn bang dat de regering Trump hun rechten zal inperken.

Vrijdag vonden er in onder meer New York en Washington al grote protesten plaats. Ook in diverse andere grote steden binnen en buiten de VS staan zaterdag anti-Trumpprotesten gepland.