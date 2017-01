Duizenden protesteren in New York op vooravond inauguratie Trump

Ze lieten onder andere weten hoe belangrijk ze het milieu, de mensenrechten en het zorgstelsel vinden. De bijeenkomst kon rekenen op belangstelling van een aantal prominente Amerikanen.

Onder meer de burgemeester van New York, Bill de Blasio, acteurs Robert De Niro, Mark Ruffalo en Alec Baldwin en actrices Sally Field en Julianne Moore togen donderdagavond naar het Trump International Hotel and Tower. Ze werden voor het gebouw nabij Central Park bijgestaan door duizenden mensen met zorgen over de toekomstplannen van Trump.

Trump zelf was donderdagavond al in Washington, waar hij tijdens een concert zijn eigen supporters toesprak. Op de trappen van het Lincolnmonument beloofde hij Amerika te verenigen en sprak hij zich uit voor verandering.

Washington

Ook in Washington, waar vrijdag Trump tot de nieuwe president wordt beëdigd, waren demonstranten op de been. Op beelden in is te zien hoe het daar een stuk grimmiger eraan toeging. Anti-Trump-demonstranten raakten slaags met de politie, die traangas inzette om de rust te bewaren. De commotie ontstond vlak voor een gebouw waar voorstanders van Trump feestvierden.

In tientallen andere steden, waaronder in Australië en Engeland, zijn donderdagavond anti-Trump-bijeenkomsten gehouden.

Trump zal vrijdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) het stokje overnemen van Obama. De inauguratie vindt traditiegetrouw plaats voor het Capitool in Washington. In de stad worden honderdduizenden mensen verwacht.