Obama bedankt journalisten voor beschermen democratie

"Ik heb heel fijn met jullie samengewerkt", stelde Obama. "Dat betekent niet dat ik blij was met elk verhaal dat jullie schreven. Maar dat is jullie taak ook. Journalisten moeten moeilijke vragen stellen en kritisch zijn op de mensen hier in het Witte Huis die enorme macht in handen hebben."

Journalisten maken politici betere mensen, aldus de scheidende president. "Jullie zorgen ervoor dat wij eerlijker en harder werken", beklemtoonde hij.

"Jullie zorgen ervoor dat we bij elke stap nadenken wat we doen, en voor wie we het doen, en of we leveren wat ons is gevraagd. Democratie werkt alleen maar als burgers goed worden geïnformeerd."

Chelsea Manning

Over het verkorten van de celstraf van Chelsea Manning zei Obama dat hij vond dat de klokkenluider genoeg gestraft is. Manning werd in 2013 door een militaire rechtbank veroordeeld tot 35 jaar cel omdat ze 700.000 documenten en video’s had gelekt naar WikiLeaks. Obama besloot maandag dat zij in mei al vrijkomt.

"Manning heeft een zware straf uitgezeten", aldus de president. "Maar haar straf was disproportioneel vergeleken met andere 'lekkers'. Het recht heeft gezegevierd, en ik denk niet dat het verkorten van haar straf de indruk geeft het lekken van vitale informatie ongestraft blijft. Maar tegelijkertijd moeten we wel duidelijk maken dat klokkenluiders de kans krijgen hun informatie te delen als zij zorgen hebben over de mensen met macht in dit land."

Russische sancties

Obama benadrukte dat hij het toejuicht als Donald Trump de gesprekken over het terugdringen van het aantal kernwapens met Rusland kan hervatten. Maar de huidige president vindt het een slecht idee om de sancties op te heffen omdat die los van dit onderwerp staan.

"De sancties zijn door de internationale gemeenschap opgelegd omdat Rusland de soevereiniteit van Oekraïne niet respecteerde. We kunnen het niet toestaan dat grote landen kleinere landen gaan pesten of binnenvallen."

Mensenrechten

De Democraat riep Trump op om als president ook te staan voor universele normen en waarden zoals mensenrechten, vrouwenrechten persvrijheid.

"De VS heeft ook fouten gemaakt op deze gebieden. Maar netto hebben we in de geschiedenis altijd aan de juiste kant van deze onderwerpen gestaan. En dat moeten we vooral blijven doen. Dat is onze plicht als het grootste en sterkste en meest democratische land ter wereld."