Realityster klaagt Donald Trump aan voor laster

Advocaat Gloria Allred maakte dat dinsdag bekend op een persconferentie namens haar cliënt, de voormalige reality-ster Summer Zervos.

Zervos beweert te zijn aangerand door Trump. De eerste keer dat Zervos Trump ontmoette, werd ze naar eigen zeggen ongevraagd gezoend. Toen ze op een later moment een afspraak met Trump had bij een hotel in Los Angeles om het over een baan te hebben, begon hij haar opnieuw te zoenen. Beide keren wees ze hem af.

Trump deed haar aanklacht in oktober af als leugens. ''Genoeg is genoeg. De waarheid telt, vrouwen doen er toe'', zei Allred dinsdag. ''Degenen die beweren dat er slachtoffers zijn van seksueel wangedrag of aanranding door Donald Trump doen er toe."

Schade

Advocaat Allred stelt Trump aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt door Summer Zervos van leugens te betichten.

Allred zegt dat Zervos bereid is de aanklacht in te trekken als de aanstaande president van Amerika zijn woorden intrekt en bevestigt dat haar aantijgingen waar zijn.