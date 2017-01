Trump denkt dat andere EU-landen voorbeeld van Brexit zullen volgen

Dat zegt de aankomend Amerikaans president in een zondagavond gepubliceerd interview met The Times of London. Het is het eerste Britse medium dat Trump te spreken kreeg sinds hij de presidentsverkiezingen won op 8 november.

Trump stelt dat de EU ernstig beschadigd is geraakt door de vluchtelingencrisis. "Ik denk dat het erg lastig is. Mensen willen hun eigen identiteit en het Verenigd Koninkrijk wil haar eigen identiteit", zegt hij. Trump haalt onder andere het beleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan, die in zijn ogen een "catastrofale fout" heeft gemaakt door een miljoen vluchtelingen toe te laten in haar land.

Trump zou het Verenigd Koninkrijk een snelle en eerlijke handelsovereenkomst willen bieden met de Verenigde Staten om van de zogenaamde Brexit "iets groots" te maken. Volgens de krant zou hij ook positief zijn over de daling van de pond die volgens hem bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Britse producten in het buitenland.

Hij laat bovendien weten dat hij de Britse premier Theresa May direct zal uitnodigen zodra hij plaats neemt in het Witte Huis.

Rusland

Trump gaat in het interview ook in op de relatie met Rusland. Volgens de krant zegt Trump dat hij de economische sancties tegen Rusland wil beëindigen in ruil voor afspraken over het verlagen van kernwapens. De Republikein zou van mening zijn dat de twee grootste kernmachten ter wereld – de VS en Rusland – hun nucleaire wapenarsenalen "substantieel moeten verminderen".

Trump uit daarnaast kritiek op de Russische rol in de Syrische burgeroorlog. Hij beschrijft de interventie van Rusland als "een slechte zaak", die heeft geleid tot een "vreselijke humanitaire situatie".

De inauguratie van Trump is op vrijdag 20 januari.