Trump noemt toenadering Poetin 'aanwinst' en uit kritiek op media

"Als Poetin mij mag, zou dat alleen maar een aanwinst zijn. Onze relatie met Rusland is nu heel slecht, dus het kan alleen maar beter", aldus Trump in de speech.

Op de vraag van een journalist wat hij tegen Poetin wil zeggen over zijn vermeende betrokkenheid bij de hacks zegt Trump: "Hij zou het niet moeten doen, en hij gaat het ook niet meer doen als ik dit land leid."

Hij zei tegelijkertijd dat de VS door meerdere partijen wordt gehackt, zoals China en buitenlandse bedrijven.

Trump reageerde tijdens de persconferentie op het rapport van Amerikaanse inlichtingendiensten die beweren dat Poetin persoonlijk bevel heeft gegeven om invloed uit te oefenen op de verkiezingen. Volgens Trump had het rapport van de inlichtingendiensten nooit gepubliceerd mogen worden.

Media

Ook uitte de aankomende president kritiek op de media die beweren dat Russen geheime documenten met belastende informatie zouden hebben. Trump zegt dat deze media "onverantwoordelijk" te werk zijn gegaan. "Ze hadden dit nooit moeten schrijven, het is nepnieuws". Hij noemt BuzzFeed, die de documenten met belastende informatie publiceerde, een "hoop afval".

Trump gaf een journalist van CNN, die in zijn ogen negatief over hem hebben uitgelaten, geen gelegenheid om vragen te stellen. Hij zei woensdag niet eerder persconferenties te hebben gegeven wegens de "oneerlijke media".

Mike Pence begon voordat Trump de speech startte met enkele woorden. Ook Pence benoemde de geheime documenten in handen van Amerikaanse media.

Bedrijven

Tijdens de persconferentie sprak Trump over wat er in de afgelopen weken door zijn team is bereikt, waaronder de besluiten van bedrijven om banen in de VS te behouden. "Ik word de beste banenmaker die God ooit heeft gecreeërd", sprak Trump.

Een woordvoerder zegt dat Trump zijn bedrijven heeft overgedragen aan zijn zoons, om zich volledig te richten op het presidentschap. Ook werd duidelijk dat het bedrijf van Trump geen nieuwe afspraken met buitenlandse bedrijven zal maken. Hij eindigt de speech met de belofte dat als zijn zoons slecht werk verrichten, hij ze zal ontslaan.

Winsten verkregen door buitenlandse klanten in de hotels van Trump zal hij doneren aan de schatkist.

De dochter van Trump, Ivanka, gaat zich niet langer bemoeien met de bedrijven van Trump en gaat zich volledig richten op haar gezin. Eerder werd bekend dat de man van Ivanka, Jared Kushner een belangrijke adviseur van de president wordt.

Belangen

Op de vraag of er belangenconflicten zijn in zijn aanstaande kabinet, gaf Trump niet echt antwoord. Hij prees de aanstaande bewindspersonen en zegt te denken dat hij het beste kabinet in jaren heeft neergezet. "Ik wil de beste mensen bij de overheid", zei Trump, waarbij hij zei dat er in het verleden onvoldoende gehandeld is door bewindspersonen.

Op vragen over zijn belastingteruggave zegt Trump dat hij van mening is dat het Amerikaanse volk niet geïnteresseerd is in zijn belastingteruggave, die hij nog niet openbaar heeft gemaakt.

Muur

Ook herhaalt Trump zijn belofte om een muur bij de Mexicaanse grens te bouwen. Het beginnen met de bouw moet niet nog "enkele jaren" duren. Trump blijft erbij dat Mexico moet betalen voor de muur.