'Onderzoek naar Russische hacks niet om zege Trump in twijfel te trekken'

Dat liet McCain donderdag weten tijdens een hoorzitting van de Senate Armed Services Committee, waar hij voorzitter van is.

De Amerikaanse inlichtingendiensten brachten begin december naar buiten dat ze bewijzen hebben dat onder leiding van de Russische inlichtingendiensten hacks zijn uitgevoerd op onder meer de Democratische partij, om belastende informatie over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton te vinden en te openbaren.

Scheidend president Obama heeft de inlichtingendiensten opdracht gegeven voor zijn vertrek uit het Witte Huis op 20 januari met een volledig onderzoek te komen. Volgens bronnen binnen de Amerikaanse politiek heeft Obama dat onderzoeksrapport inmiddels ontvangen en wordt het volgende week openbaar gemaakt.

Grote bedreiging

Rusland is volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten een grote bedreiging voor Amerikaanse belangen vanwege hun "zeer geavanceerde offensieve cyberprogramma" en grote capaciteiten, zo werd tijdens de hoorzitting op donderdag gezegd.

"Rusland is een volwaardige speler op cybergebied en is een bedreiging voor de Amerikaanse overheid, het militaire apparaat, commerciële belangen en kritische infrastructuur", stelden James Clapper, de Director of National Intelligence, staatssecretaris van Defensie Marcel Lettre en admiraal Michael Rogers van de National Security Agency (NSA) in een gezamenlijke verklaring tijdens de hoorzitting.

Volgens Rogers is Rusland een zware opponent in online oorlogsvoering, met een honger naar het nemen van risico's die verder gaat dan wat de Amerikanen op dat gebied zouden doen.

Nepnieuws

Clapper stelde dat Russische overheid niet alleen betrokken is geweest bij de hack, maar ook bij het verspreiden van nepnieuws over Clinton.

"De hacks waren er slechts een deel van. En het zijn operaties die alleen goedgekeurd kunnen zijn door de hoogste autoriteiten in Rusland", stelde de inlichtingendirecteur doelend op het Kremlin en mogelijk de Russische president Poetin zelf. "Er waren bovendien meerdere motieven om deze operaties uit te voeren."

Clapper haalde ook uit naar Wikileaks-oprichter Julian Assange, die volgens hem "Amerikaanse levens in direct gevaar heeft gebracht".

Breedgedragen

Volgens Clapper was het besluit van Obama om sancties op te leggen aan de Russen naar aanleiding van de hackkwestie breed gedragen onder de inlichtingendiensten. De president ontzegde 35 Russische diplomaten de toegang tot de VS. Ze hebben het land inmiddels verlaten.

Aanstaand president Trump heeft vooral in tweets de Amerikaanse inlichtingendiensten al enkele keren in diskrediet gebracht. Clapper stelt dat gezonde scepsis over het werk van de inlichtingendiensten terecht is. "Maar er is een verschil tussen scepsis en geringschattend doen. Veel buitenlandse bondgenoten hebben hun zorgen geuit over de manier waarop de Amerikaanse inlichtingendiensten worden behandeld."

Rodgers voegde toe dat "inlichtingenwerk afhankelijk is van het vertrouwen van de leiders". "Zonder dat vertrouwen wil ik niet in een situatie belanden dat onze werknemers ons verlaten."

McCain vertelde donderdag dat zijn committee in de komende maanden een serie aan verhoren wil houden over de hackkwestie.