Republikeinen in lagerhuis VS stemmen onafhankelijke ethische commissie weg

Het Huis van Afgevaardigden moet officieel dinsdag nog stemmen over het voorstel. Maar omdat de Republikeinen een meerderheid hebben in het lagerhuis, kunnen de Democraten het plan niet tegenhouden.

De onafhankelijke commissie werd opgericht in 2008, na enkele corruptieschandalen waarbij politici uit het Huis van Afgevaardigden tot celstraffen werden veroordeeld.

Het besluit van de Republikeinen, dat zij namen aan het einde van het kerstreces van het Huis van Afgevaardigden, leidde meteen tot veel kritiek van Democraten en van actiegroepen die strijden tegen corruptie, zoals Judicial Watch. Zij stellen allemaal dat dit besluit diametraal staat op de beloftes van openheid en afrekenen met vriendjespolitiek, twee zaken waar Donald Trump op hamerde in zijn campagne tegen Hillary Clinton.

Belangenverstrengeling

Tijdens een interne stemming besloot de fractie, tegen het advies van de Republikeinse leiders in, de onafhankelijke commissie onder te brengen bij de commissie die onder verantwoordelijkheid van de leden van het Huis van Afgevaardigden zelf valt.

Dit betekent in de praktijk dat er geen onafhankelijk orgaan meer is dat, los van de politici zelf, onderzoek kan verrichten naar mogelijke fraude of ethische problemen binnen het lagerhuis.

De onafhankelijke commissie kan onderzoek instellen op basis van berichten in de media over belangenverstrengeling of fraude. Ook kunnen verdachten worden gehoord zonder toestemming van het Huis van Afgevaardigden en moeten de onderzoeken van de onafhankelijke commissie openbaar worden gemaakt.

Anonieme klachten

Dat geldt niet voor de onderzoeken van de 'interne' commissie waar de onafhankelijke commissie nu mee moet fuseren. Bovendien kunnen bij de onafhankelijke commissie anoniem klachten of tips worden gegeven.

Trump wordt op 20 januari geïnstalleerd als president. Zijn Republikeinse Partij heeft zowel in het Huis van Afgevaardigden als het Congres een meerderheid. Critici zijn zeer bezorgd dat deze 'absolute' macht van de partij in Washington betekent dat zij zonder veel weerstand hun eigen plannen kunnen doordrukken.