Trump wil overheidssteun voor Chicago bij bestrijden hoge moordcijfer

"Als de burgemeester het niet kan, moet hij de overheid inschakelen", laat de toekomstig president weten via Twitter.

In 2015 werden in Chicago 762 mensen vermoord. Dat aantal is meer dan twee keer zo hoog als het aantal moorden in New York en het hoogste aantal moorden in de stad in bijna twee decennia.

In totaal raakten 4.331 mensen gewond of stierven in Chicago bij schietpartijen. Eddie Johnson, commissaris van de politie in Chicago liet eind december in een persconferentie weten dat politieagenten niet de reden zijn voor de toename in dodelijke schietpartijen.

Gevaar

Johnson zei volgens ABC News dat de politie in 2016 meer dan achtduizend geweren in beslag nam en dat bij iedere operatie die wordt uitgevoerd politieagenten gevaar lopen.

Al in september was duidelijk dat de stad afstevende op een record. De stad kampt met veel straatgeweld. Ook is in de stad een sterk wantrouwen in de politie.

Hoewel het aantal moorden in bijna decennia dus niet meer zo hoog is geweest, lag dat aantal in de gehele jaren negentig nog een stuk hoger. Toen werden gemiddeld negenhonderd mensen per jaar gedood.

Ongebruikelijk

Trumps advies aan een burgemeester om steun van de overheid te vragen is tamelijk ongebruikelijk in Amerika. Doorgaans bemoeit de overheid zich vrij weinig met het veiligheidsbeleid van steden en staten.

Trump sprak verder maandag op Twitter nogmaals over zijn verkiezingsoverwinning en hij deelde een sneer uit naar de media en de Democratische partij.

"Een aantal media spraken erover dat ik de verkiezing zou verliezen. Fout. Het kwam allemaal samen in de laatste week en ik dacht en voelde dat ik kon winnen. Toen ze het vuurwerk af moesten zeggen wisten zij het en ik ook."