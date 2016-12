Poetin ziet af van plannen uitwijzing diplomaten VS uit Rusland

De Amerikanen die het land mogelijk hadden moeten verlaten waren 31 medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Moskou en vier diplomaten die werken bij het consulaat van de VS in Sint Petersburg.

Poetin zegt echter dat uitzetting op dit moment niet aan de orde is en dat hij de acties van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump mee zal wegen in besluiten over mogelijke toekomstige sancties tegen de VS.

Lavrov zei eerder ook dat Rusland van plan is om alle Amerikaanse diplomaten de toegang te ontzeggen tot bepaalde gebouwen.

Vergeldingsactie

Dat plan zou een vergeldingsactie zijn geweest nadat president Barack Obama donderdag alle Russische diplomaten de toegang had ontzegd tot twee gebouwen in de staten New York en Maryland. Volgens Obama werden die voor inlichtingendoeleinden gebruikt.

Ook kondigde Amerika donderdag aan 35 Russische diplomaten het land uit te zetten vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij inmenging in de verkiezingen.

Trump prees Poetins besluit om af te wachten als een "geweldige zet". "Ik heb altijd geweten dat hij heel slim is", liet de aankomend president weten via Twitter, zijn gebruikelijke kanaal om zijn mening te geven.





Sancties

Donderdag maakte Obama de eerste reeks sancties bekend die zijn getroffen vanwege de vermeende rol van Rusland in de grote hack van de Democratische partij. Daarbij kwamen sinds het begin van de verkiezingen documenten naar buiten die presidentskandidate Hillary Clinton en de Democratische partij flink beschadigden.

Zo bleek onder meer uit gehackte documenten die uitlekten dat de partij al in een vroeg stadium een voorkeur had voor Clinton als presidentskandidaat in plaats van de andere Democratische kandidaat Bernie Sanders. Dat leidde onder meer tot het opstappen van partijvoorzitter Debbie Wasserman Schultz en excuses aan Sanders.

FSB

Tegen de FSB, de voornaamste opvolger van de beruchte Sovjet-inlichtingendienst KGB, en de militaire inlichtingendienst GRU worden door de Amerikanen ook sancties getroffen, bleek donderdag.

Vier agenten van de GRU en drie bedrijven die "materiële steun" gegeven zouden hebben aan de "cyberactiviteiten" van de GRU staan op de sanctielijst van de VS.

Poetin

Poetin zou persoonlijk betrokken zijn geweest bij de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Daarmee wilde hij volgens medewerkers van de Amerikaanse veiligheidsdiensten de kansen van Trump om de verkiezingen te winnen vergroten.

Obama waarschuwde dat meer maatregelen tegen Rusland zullen volgen. Ook zegt de president in de komende dagen het Amerikaanse Congres een rapport te sturen waarin wordt gesproken over "de manier waarop Rusland probeerde zich met onze verkiezing te bemoeien". De president zegt dat in het rapport tevens wordt gesproken over hackpogingen tijdens eerdere verkiezingen.