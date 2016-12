Lockheed zegt Trump lagere kosten JSF toe

Marillyn Hewson, president-directeur van Lockheed Martin Corp, zei dit vrijdag (lokale tijd).

Een dag eerder had aankomend president Donald Trump op Twitter kritiek geuit op de hoge kosten van de JSF. Hewson had vrijdag een gesprek met Trump en hoorde zijn boodschap over de noodzakelijke kostenreductie "luid en duidelijk", aldus de president-directeur. "Ik gaf hem mijn persoonlijke toezegging de kosten ambitieus omlaag te brengen."

Trump suggereerde donderdag in een twitterbericht dat een eerder geproduceerd model van concurrent Boeing een goedkoper alternatief zou zijn voor de JSF. "Uitgaande van de enorme kosten en kostenoverschrijdingen van de Lockheed Martin F-35, heb ik Boeing gevraagd om een aangepaste prijs voor de vergelijkbare F-18 Super Hornet", meldde Trump, die woensdag een ontmoeting had met zowel de leiding van Lockheed Martin als die van Boeing.

Stealth

De F-18 behoort tot een oudere generatie gevechtsvliegtuigen en mist de geavanceerde stealth-technologie, die vliegtuigen moeilijker te zien maakt op de radar. Om die reden beschouwen de meeste defensie-analisten de F-35 van Lockheed en de F-18 van Boeing niet als vergelijkbare toestellen.

Een Amerikaanse regeringsmedewerker zei dat het onmogelijk is de bedoeling van Trumps opmerking in te schatten, gezien het grote belang van de stealth-technologie in de wapenwedloop met de gemoderniseerde strijdkrachten van onder meer China en Rusland.

Air Force One

Woensdag beloofde de directeur van Boeing aan Trump dat de kosten voor de nieuwe versie van het presidentiële vliegtuig Air Force One niet hoger dan 4 miljard dollar zullen bedragen. Naast de kostenoverschrijdingen van de F-35 vormen de kosten van de gemoderniseerde Air Force One een doorn in het oog van Trump.

Op Twitter liet hij zich daar begin december kritisch over uit: "Boeing bouwt een hagelnieuwe 747 Air Force One, maar de kosten zijn volledig uit de hand gelopen, meer dan 4 miljard dollar! Schrap die order."