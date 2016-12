Trump wil nucleaire capaciteiten flink uitbreiden

Hoe hij dat precies bedoelde, legde hij niet uit. Zoals gebruikelijk kondigde Trump zijn idee eerst aan in een tweet.

Wel kwam zijn woordvoerder later met een uitleg. Trump zou met zijn bericht juist wijzen op het gevaar van verspreiding van nucleaire wapens naar 'instabiele' landen en de kans dat ze in handen komen van terroristische groeperingen. Zelf is Trump echter nog niet met extra duiding gekomen over zijn tweet.

Als hij zijn voornemen uitvoert, zou dat een breuk betekenen met het beleid van de afgelopen tientallen jaren. Trumps voorganger Ronald Reagan stelde in 1982 voor het aantal kernwapens juist gestaag te verminderen.

Ook de Russische president Vladimir Poetin zegt donderdag het nucleaire arsenaal te willen uitbreiden. "We moeten onze strategische nucleaire krachten versterken, vooral met raketten die met zekerheid door defensieve systemen heen weten te komen", zegt Poetin volgens The Guardian.

Het Russische leger heeft succesvol haar bekwaamheid laten zien in Syrië, aldus Poetin. "Het Syrische leger heeft een aanzienlijke hoeveelheid hulp gekregen. Daardoor konden zij op hun beurt succesvol zijn bij acties tegen de militanten."

Poetin wil "maximaal voordeel" halen uit de situatie en zegt dat er vanuit het buitenland interesse is in Russische wapens.

START

In 1991 tekenden de VS en Rusland er voor het eerst een verdrag over, het Strategic Arms Reduction Treaty (START). Een vervolg op het verdrag werd getekend in 2002 door de Amerikaanse president George W. Bush en Poetin.

Vertrekkend president Obama en zijn toenmalige Russische ambtgenoot Medvedev tekenden in 2010 in Praag een nieuw verdrag om het aantal operationele kernwapens en het aantal lanceerinstallaties verder te verminderen. Beide landen hebben afgesproken om aan het einde van de looptijd, in 2020, nog maximaal 1550 inzetbare kernkoppen te hebben. Dat zijn er nog altijd ruimschoots voldoende om de wereld te vernietigen.

Andere landen die kernwapens bezitten zijn China, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Pakistan, Noord-Korea en hoogstwaarschijnlijk Israël.