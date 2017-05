Macron bereikt akkoord met centrumrechts over kandidatenlijst

De gesprekken tussen Macrons nieuwe beweging Republiek op weg! (REM) en de afgevaardigden van Bayrou's partij MoDem duurden vrijdag de hele dag. Bayrou en zijn partijgenoten waren ontevreden met de kandidatenlijst die Macron op donderdag bekendmaakte.

De volledige lijst bevat 428 personen, van wie slechts 35 leden van de ModDem-partij, terwijl Bayrou eerder met Macron de afspraak zou hebben gemaakt dat de centrumrechtsen 120 plekken zouden krijgen.

In eerste instantie was Bayrou zelf kandidaat voor de presidentsverkiezingen, maar nog voor de eerste stemronde zei hij af. Hij voegde zich toen bij Macron. Over het akkoord dat hij nu met de nieuwe president heeft gesloten, zei Bayrou vrijdagavond laat: "Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt en een solide en uitgebalanceerd akkoord hebben bereikt." Wel moeten nog enkele details worden uitgewerkt.

Zetels

Na de presidentsverkiezingen maken de Fransen in juni opnieuw de gang naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De uitkomst van die verkiezingen bepaalt het mandaat van de nieuwe Franse president, want er is een meerderheid in het parlement nodig om plannen door te voeren.

Omdat de beweging REM zo nieuw is, had die tot nu toe geen enkele zetel in het parlement. Op de lijst die Macron nu heeft, prijken ook de namen van enkele socialisten. Macron was in het verleden lid van de sociaaldemocratische Parti Socialiste.