Le Pen wil Front National hervormen na verkiezingsnederlaag

Le Pen (48) kondigde in een korte toespraak na de nederlaag aan dat haar partij "zichzelf tot op het diepste niveau moet vernieuwen".

"Ik stel deze diepe transformatie van onze beweging voor om een nieuwe politieke macht te scheppen", zei de partijleider.

Le Pen wil bredere steun verwerven door buiten het huidige FN te treden. Het Franse politieke landschap moet worden veranderd door een tweedeling tussen "patriotten" en "globalisten" te creëeren. Meer details over de hervormingsplannen gaf ze nog niet.

Wat de pijn over de nederlaag mogelijk verzacht is het feit dat het FN nooit eerder in de geschiedenis van de partij zulke goede verkiezingsresultaten behaalde. 10,6 miljoen Franse stemmers (34 procent) kozen voor Le Pen.

Euro

Volgens analisten zal Le Pen waarschijnlijk haar leiderschap over de partij weten te behouden, ondanks kritiek van sommige FN-partijleden en familieleden van de politica.

"Er is veel teleurstelling, maar niemand trekt haar leiderschap in twijfel", zei onderzoeker Sylvain Creponv van de universiteit van Tours. "Haar greep op de partij is simpelweg te sterk." Creponv

De vader van Le Pen, partijoprichter Jean-Marie Le Pen, en haar nicht, parlementariër Marion Marechal-Le Pen, zeiden haar campagne niet overtuigend gevonden te hebben.

Het besluit van Le Pen om haar positie ten opzichte van de euro te verzachten, omdat uit peilingen bleek dat een meerderheid van de Fransen tegen de afschaffing van de munteenheid is. Volgens Marechal-Le Pen kwam dat besluit te laat.

Naamsverandering

FN-vicevoorzitter Florian Philippot zei zondagavond dat de partij afstand zal doen van de meer dan veertig jaar oude naam Front National. Die naam is zeer bekend in binnen- en buitenland, maar wordt nog door veel Franse kiezers nog steeds in verband gebracht met Jean-Marie Le Pen, die meermaals is veroordeeld wegens het aanzetten tot haat en het ontkennen van de Holocaust. Hij werd door zijn dochter uit de partij gezet.

De anti-EU en anti-immigratiepartij zal zich nu richten op de parlementsverkiezingen, die medio juni plaatsvinden.

Macron

Na zijn overwinning belde Emmanuel Macron vanavond met nieuwe collega's, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Theresa May en de Canadese premier Justin Trudeau.

Volgens bronnen zei Macron tegen Merkel dat hij Berlijn "heel snel" zal bezoeken in wat werd omschreven als een "heel warm gesprek".

Een woordvoerder van Theresa May zei dat de twee leiders na de " warme felicitaties" kort spraken over de Brexit. May "herhaalde dat het Verenigd Koninkrijk na ons vertrek een sterk partnerschap wenst met een veilige en welvarende EU".

De pro-Europese Macron wordt een belangrijke speler binnen de onderhandelingen met de Britten over de Brexit.

Hij won de tweede ronde van presidentsverkiezingen van zondag met 66 procent van de stemmen. De 39-jarige centrist wordt daarmee de jongste president in de geschiedenis van Frankrijk.

Macron kondigde zondagavond aan dat hij maandag het voorzitterschap van zijn partij En Marche! zal neerleggen, voordat hij het presidentschap oppakt.