Macron wint Franse verkiezingen

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat inmiddels 44 miljoen van de ongeveer 47 miljoen stembiljetten zijn geteld. Op basis daarvan heeft Macron 65.31 procent van de stemmen te pakken. Het ministerie heeft hem officieel tot winnaar uitgeroepen.

"Een nieuwe bladzijde in onze lange geschiedenis is aangebroken", aldus Macron na de overwinning. De toekomstige president wil een hoofdstuk beginnen waarin de "herontdekking van hoop en vertrouwen" centraal staat. "Laten we houden van Frankrijk."

Macron hield een overwinningstoespraak voor het Louvre in Parijs. De mensen die op FN-kandidaat Marine Le Pen hebben gestemd, hebben ''woede, onzekerheid en overtuigingen'' geuit, zei hij daar. ''Ik respecteer dat. Maar ik zal in de komende vijf jaar alles doen om hun geen reden meer te geven om voor extremen te stemmen.''

De overwinnaar beklom het spreekgestoelte onder de tonen van de Ode aan de vreugde uit Beethovens negende symfonie, de hymne van de Europese Unie. Hij bedankte zijn aanhang en richtte het woord ook tot de kiezers die het niet met zijn standpunten eens zijn, maar toch op hem gestemd hebben om Le Pen te dwarsbomen.

Le Pen

Le Pen heeft Macron gefeliciteerd met de overwinning. Volgens haar heeft Frankrijk gekozen voor continuïteit. "Omdat ik het beste voor heb met Frankrijk wens ik hem veel succes."

"Ik wil ook de elf miljoen Fransen bedanken die mij hun stem en vertrouwen hebben gegeven", aldus Le Pen. Ondanks de nederlaag is de uitslag voor het Front National de beste in de geschiedenis van de partij. De stemming op de partijbijeenkomst was bedrukt. Een aanwezige noemde de uitslag op de Franse zender TV5 "een grote deceptie".

Le Pen wil met haar partij nu een nieuwe koers varen om zo "nog beter aan de verwachtingen van het Franse volk tegemoet te komen.

Pensioenen en euro

Jean-Marie Le Pen, de voormalig leider van het Front National (FN) zei zondagavond op de Franse radiozender RTL dat zijn dochter en opvolgster als partijleider "de presidentsverkiezingen heeft verloren vanwege haar standpunt over de pensioenen en het afschaffen van de euro."

Kritiek had hij ook op Florian Philippot, de rechterhand van Marine Le Pen. "Mede door hem heeft het Front National de verkiezingen verloren", zei de gepensioneerde politicus. Philippot noemde de uitslag op zijn beurt "een historisch succes".

Eerste ronde

In de eerste ronde op 23 april kreeg Macron ook meer stemmen dan Le Pen. Toen deden echter ook nog andere kandidaten mee. Na de winst van twee weken terug schaarden meerdere van de afgevallen kandidaten zich achter de voormalige minister van Economische Zaken.

De 39-jarige Macron maakte eind vorig jaar bekend president te willen worden met zijn eigen partij: En Marche! (Voorwaarts). Hij wordt daarmee de jongste president uit de Franse geschiedenis.

Macron staat voor deregulering van de economie en het versterken van de Franse integratie in de Europese Unie. Le Pen wilde juist de grenzen sluiten, van de euro af en minder migratie.

Opkomst

De opkomst lijkt lager te liggen dan bij eerdere verkiezingen. Rond 15.00 uur uur had 65,3 procent van de kiesgerechtigde Fransen hun stem uitgebracht, 6 procentpunt minder dan bij de verkiezingen in 2012 op dat tijdstip. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.