Macron en Le Pen volgens exitpoll door in Franse verkiezingen

De percentages zijn gebaseerd op ruim veertig miljoen getelde stemmen, aldus het Franse minsterie van Binnenlandse Zaken. De percentages kunnen nog veranderen omdat nog niet alle stemmen zijn geteld. Wel lijkt het onmogelijk dat andere kandidaten Macron en Le Pen nog zullen inhalen na de eerste ronde van de verkiezingen zondag.

Zondag 7 mei is de tweede ronde. Volgens een peiling van Ipsos is Macron dan de gedoodverfde winnaar. De sociaal-liberaal zou kunnen rekenen op 62 procent van de stemmen tegenover 38 procent voor Le Pen.

Andere kandidaten die vooraf hoog in de peilingen stonden waren de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon en de conservatief François Fillon. Zij kregen volgens de exitpoll ieder 19,5 procent van de stemmen. De definitieve uitslag wordt later op de avond verwacht.

'Historisch'

Le Pen noemt de uitslag "historisch" en een "overwinning voor patriotten". Volgens haar is het tijd om het Franse volk te "bevrijden van de arrogante elite" en staat het overleven van Frankrijk op het spel.

Haar politieke tegenstander Fillon zegt na de eerste resultaten dat Le Pen "Frankrijk zou laten falen". Extremisme kan volgens hem enkel "verdeling brengen" in het land.

Steun

Macron laat in een reactie aan persbureau AFP weten "een bladzijde om te slaan in de Franse politieke geschiedenis". Macron kan na de uitslag deze zondag rekenen op steun van de voormalig Franse premier Jean-Pierre Raffarin. "Zonder enig twijfel staan we wat mij betreft achter Emmanuel Macron."

Ook Benoit Hamon van Parti Socialiste roept zijn achterban op om de sociaal-liberaal aan het presidentschap te helpen. Hamon is lid van dezelfde partij van de huidige president François Hollande. Vanwege het beleid van Hollande leken de socialisten al af te streven op een grote nederlaag. Hamon kreeg zo'n 6 procent van de stemmen. Hollande heeft zelf Macron al gebeld om hem te feliciteren met de uitslag.

Parti Socialiste-prominent Gerard Collomb zegt dat de eliminatie van alle gevestigde politieke partijen uit de race "de diepe malaise" in de Franse samenleving laat zien.

Grote steden

Mélenchon heeft gezegd geen van beide overgebleven presidentskandidaten te zullen gaan steunen. Bovendien laat hij op zijn Facebookpagina weten dat hij de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen nog niet erkent.

Hij schrijft dat "wij de score op basis van de eerste polls niet erkennen. De grote steden zijn nog niet meegenomen in de uitslag. Ik roep commentatoren op tot terughoudendheid."

Hervormingen

De pro-Europese Macron (39) is minister van Economische Zaken geweest onder de huidige president François Hollande. Hij presenteert zich als een onafhankelijke kandidaat voor het politieke midden. Macron en zijn partij En Marche! willen drastische economische hervormingen voor Frankrijk.

Le Pen (48) is juist eurosceptisch. Haar rechts-populistische partij wil een losser samenwerkingsverband van EU-landen, uit de eurozone, afschaffen van vrij reizen in de Schengen-zone en weer paspoortcontroles bij de grens invoeren. Ook wil ze het aantal immigranten sterk inperken.

Protesten

In Parijs zijn na de eerste uitslagen enkele relletjes uitgebroken. Een vrouw zou daarbij gewond geraakt zijn. De oproerpolitie is ter plekke. Ook de brandweer is uit voorzorg opgeroepen om aanwezig te zijn bij de opstootjes.

Agenten hebben traangas ingezet. In het oosten van de hoofdstad vernielden demonstranten onder meer bushaltes. Een van hen riep op "tegen Le Pen en tegen Macron" te stemmen. "Noch Macron, noch Le Pen", scandeerden de demonstranten.