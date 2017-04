Franse justitie vraagt EU parlementaire onschendbaarheid Le Pen op te heffen

Het verzoek komt voort uit een onderzoek van de Franse justitie naar vermeend misbruik van Europese gelden die Le Pen ontving als lid van het EP. Le Pen gaf eerder aan dat ze pas gehoord wilde worden over de zaak na de Franse presidentsverkiezingen.

Le Pen zei tegen een Frans radiostation niet geschrokken te zijn van het verzoek. Volgens haar is het onderdeel van de normale procedure in dit soort zaken.

Het verzoek werd eind maart al ingediend maar kwam nu pas naar buiten. Het is voor Le Pen een nieuwe tegenslag in de strijd om het presidentschap.

Fraude

Het onderzoek naar Le Pen komt volgt na een klacht van het EP. Le Pen zou geld wat bedoeld was voor het betalen van ondersteunend personeel in het parlement gebruikt hebben voor partij-activiteiten van het Front National in Frankrijk.

Le Pen kwam onlangs ook al in opspraak door een uitspraak over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ze stelde toen dat de Franse staat hier niet verantwoordelijk voor was.