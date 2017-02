Fillon blijft strijden voor Frans presidentschap ondanks schandaal

Vooral hardnekkige verhalen over nepbanen die hij voor familieleden zou hebben geregeld, hebben de presidentskandidaat de afgelopen weken geschaad.

Hij beklemtoonde tijdens de persbijeenkomst niets te verbergen te hebben. "Alles dat over mij wordt gezegd, is legaal en transparant", aldus Fillon. Om zijn uitspraken kracht bij te zetten worden maandagavond alle gegevens waar discussie over is geweest online gezet, belooft hij.

In januari kwam hij onder vuur te liggen door publicaties waarin wordt gesteld dat hij als parlementariër zijn gezin op onoorbare wijze verrijkte via functies waarvoor ze geen werk hoefden te doen.

Ook uit zijn eigen Republikeinse partij krijgt Fillon inmiddels stevige kritiek, een aantal prominente leden drongen er eerder op aan dat Fillon uit de race zou stappen.

Peilingen

Fillon erkende maandag verkeerde inschattingen te hebben gemaakt rond het inhuren van zijn vrouw. Maar hij beklemtoonde ook dat hij de wet niet heeft overtreden en dat de medewerking van zijn vrouw Penelope in alle openheid en eerlijkheid is verlopen.

Zij is volkomen legaal betaald als cruciaal medewerkster in zijn loopbaan als politicus. Het is niet aan de media om mij te veroordelen, maar aan de Fransen, aldus de politicus.

In de peilingen was Fillon, die in november werd verkozen als kandidaat voor Les Républicains, tot voor kort de favoriet voor het presidentschap. De zelfstandige, centrumpoliticus Emmanuel Macron is Fillon nu voorbij gestreefd. Ook Marine le Pen van het rechtse Front National wint terrein in de peilingen.

Onderzoeken

De beschuldigingen die in eerste instantie afkomstig waren van het blad Le Canard enchaine, zijn volgens Fillon vals. Justitie onderzoekt onder meer betalingen die Fillon aan zijn vrouw Penelope zou hebben gedaan. Ook zijn kinderen zouden zo aan geld zijn gekomen

Ook onderzoekt justitie of er een link is tussen een eremedaille uitgereikt aan een rijke Franse zakenman, een vriend van Fillon, en twee betalingen die dezelfde zakenman deed aan Fillons vrouw Penelope. De betalingen zouden in 2012 en 2013 zijn gedaan.





Tegenbeweging

Fillons campagneteam liet dit weekend drie miljoen flyers drukken waarop het schandaal werd afgeschilderd als een "heksenjacht" en een "samenzwering van links". "Genoeg is genoeg".

Als Fillon gedwongen zou moeten stoppen met de presidentsverkiezingen zou dat de eerste keer zijn in zestig jaar tijd.