Dit zijn de kandidaten voor de Franse presidentsverkiezingen

François Fillon (Les Républicains)

De 62-jarige Fillon presenteert zichzelf als de kandidaat die Frankrijk in economisch opzicht met strenge maatregelen wil hervormen. Hij wil zeker een half miljoen overheidsbanen schrappen en de macht van vakbonden inperken. Fillon, premier van 2007 tot 2012 onder Nicolas Sarkozy, is met ruim 35 jaar ervaring in de politiek een symbool van het traditionele rechts. In de nasleep van de bloedige aanslag afgelopen zomer in Nice, behaalde Fillon grote populariteit door de publicatie van zijn boek over het islamitisch totalitarisme.

Marine Le Pen (Front National)

Met de groeiende sentimenten tegen de Islam, tegen de komst van vluchtelingen naar Europa en tegen de Europese Unie, weet Le Pen de afgelopen jaren steeds meer aan populariteit te winnen. Door steeds meer afstand te nemen van het extreemrechtse gedachtengoed van vader Jean-Marie, probeert Marine een bredere achterban aan te spreken en met succes. Le Pen maakt zich onder meer hard voor het aan banden leggen van het aantal migranten, het beperken van volgmigratie en een sterk protectionistisch anti-Europees beleid.

Benoît Hamon (Parti Socialiste)

De Franse oud-minister van Onderwijs Benoît Hamon was de onverwachte, maar onbetwiste winnaar van de voorverkiezingen bij de socialisten. Binnen de partij staat Hamon bekend om zijn linkse koers, ten opzichte van de meer gematigde leden. Hij is een voorstander van tolerantie richting andere bevolkingsgroepen en een groot pleitbezorger van milieumaatregelen. Hamon heeft veel kritiek op de huidige economische situatie in Frankrijk en hekelt het beleid van zijn partijgenoot en president Hollande. Hij won de voorverkiezingen dankzij zijn roep om vernieuwing met onderwerpen als een basisinkomen en een linksere koers, waarbij hij ook openstaat voor een samenwerking met andere linkse partijen.

Emmanuel Macron (En Marche!)

Deze voormalig minister van Economische Zaken onder president François Hollande, maakte eind vorig jaar bekend zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen met zijn eigen nieuwe partij En Marche! (Voorwaarts). Macron, met zijn 39 jaar een van de jongste kandidaten, geldt als een enorm populair politicus. Hij wil de Franse samenleving meer energie geven door onder meer het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het dereguleren van de economie. Hij richt zich op het politieke midden, op de kiezers die zich nog tot links als tot rechts voelen aangetrokken.

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

De extreemlinkse Mélenchon deed in 2012 mee met de presidentsverkiezingen als leider van het linkse Front de gauche, maar viel toen tijdens de eerste stemronde af omdat hij met 11,1 procent van de stemmen vierde werd. Begin 2016 richtte Mélenchon de nieuwe partij La France insoumise op om zich daarmee wederom kandidaat te stellen. Mélenchon maakt zich onder meer sterk voor de verdeling van welvaart, terugtrekking uit Europese verdragen en meer aandacht de veranderende energiemarkt.

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République)

Dupont-Aignan, sinds 1995 de burgemeester van Yerres, Essonne, positioneert zich voor de verkiezingen tussen de Republikeinen van Fillon en het rechtse Front National van Le Pen. Hij wil dat de Franse economie met "100 miljard euro wordt gestimuleerd". Ook wil hij de democratie drastisch "opschonen".