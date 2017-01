Fillon vreest dat harde campagne Front National zal helpen in verkiezingen

"Als we doorgaan met het kapotmaken van geloofwaardige kandidaten van de presidentsverkiezingen, dan zal dat de uitkomst zijn", zei Fillon zondag in een interview in de krant Journal du Dimanche.

De presidentskandidaat van de conservatieve partij ligt onder vuur sinds het blad Le Canard Enchaîné deze week bekendmaakte dat Fillon toen hij parlementslid was, zijn vrouw als zijn persoonlijk assistent in de boeken had staan. Het blad sprak het sterke vermoeden uit dat ze voor een riant salaris amper wat uitvoerde. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen.

In de krant spreekt Fillon de beschuldigingen niet alleen tegen. Hij zegt ook dat hij niet had verwacht dat de campagne "zo gemeen zou zijn en zo diep zou zinken".