VVD wint Tweede Kamerverkiezingen, PVV voorlopig tweede partij

Liveblog: Tweede Kamerverkiezingen

CDA en D66 krijgen bij de huidige uitslag beiden negentien zetels in de Kamer, maar liggen daarbij niet ver van de PVV. Met name het CDA en in mindere mate D66, lijken nog kans te maken om net als de PVV uit te komen op twintig zetels, omdat de stemmen nog niet in alle gemeenten zijn geteld.

Ook hebben verscheidene gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht voorlopige uitslagen doorgegeven aan persbureau ANP, terwijl ook in die gemeenten nog niet 100 procent van de stemmen geteld zijn.

In de nacht van woensdag op donderdag was het ook lange tijd een nek-aan-nekrace voor de PVV van Geert Wilders, het CDA van Sybrand Buma en D66 van Alexander Pechtold, waarbij de partijen regelmatig stuivertje wisselden.

VVD

Voor de VVD is de overwinning evenwel een nederlaag. De partij verliest negen zetels, maar blijft de grootste van Nederland. "Geweldig", zei Rutte toen hij het podium betrad om de VVD-leden toe te spreken.

"De komende jaren kunnen we nu de koers vast houden. Daar zijn we Nederland bijzonder dankbaar voor. Het is ook een avond waarbij Nederland na de Brexit en na de Amerikaanse verkiezingen 'ho' heeft gezet tegen het verkeerde soort populisme."

Historische nederlaag

De PvdA heeft een historische nederlaag achter de rug en zakt van 38 naar 9 zetels. Asscher sprak van "een bittere avond voor de PvdA". Volgens hem staat het land er echt wel beter voor dan toen het kabinet-Rutte 2 begon.

"Toch zijn we er niet in geslaagd om de kiezers te overtuigen. Maar mijn visie is niet gebroken. Een fatsoenlijke samenleving blijft ons kompas en wordt door miljoenen Nederlanders gesteund, ook al hebben ze niet op ons gestemd", aldus de PvdA-leider, die ondanks het verlies aanblijft als partijleider.

Winnaars

De meeste andere partijen wisten zetels te winnen: PVV, D66, CDA en GroenLinks. Vooral GroenLinks van Jesse Klaver maakt een enorme sprong qua aantal zetels. "We hebben vandaag meer zetels gewonnen dan we ooit met GroenLinks hebben gehad", aldus Klaver.

CDA-leider Sybrand Buma sprak van een "geweldige avond" toen hij podium betrad. "Het CDA hoort bij de grote winnaars van de verkiezingen."

Ook D66-leider Alexander Pechtold was tevreden over de uitslag. "Wij boeken vandaag de negende overwinning op rij. Dat hebben we gedaan met ons eigen, constructieve geluid. We denken niet alleen mee, we doen ook mee", aldus de D66-leider.

PVV-leider Geert Wilders hoopte vooraf de grootste te worden, maar ziet zichzelf niet als verliezer. "Rutte is nog lang niet van mij af, we gaan stevige oppositievoeren en het leven van het kabinet zo lastig mogelijk maken, aldus Wilders.

De SP moet een licht verlies incasseren. Toch is SP-leider Emile Roemer niet teleurgesteld al erkent hij op meer te hebben gehoopt. "Had ik gehoopt op meer? Ja. Ben ik trots op ons? Ja. We hebben met elkaar een inhaalrace ingezet ten opzichte van de peilingen waar ik trots op ben", aldus Roemer.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie van Thierry Baudet komt als nieuwe partij in de Kamer. Baudet: "We gaan vanaf nu elke week het land in, wij blijven doorgaan", zei de lijsttrekker van de nieuwkomer. "Vanavond hebben wij een bres geslagen in het partijkartel."

VNL is er niet in geslaagd een zetel te halen. Denk heeft drie zetels weten te behalen. Kandidaat-Kamerlid Farid Azarkan van Denk noemt de drie zetels "fantastisch".

Bij 50Plus was het ook feest al was de overwinning minder groot was dan aanvankelijk werd gedacht, de partij krijgt vier zetels. "We zijn enorm opgelucht", zei partijvoorzitter Jan Nagel in een eerste reactie. "Henk Krol heeft in zijn eentje de campagne geleid en hij heeft een geweldig resultaat behaald."

Grote steden

Van de grote steden was Amsterdam de eerste die de uitslag bekendmaakte. Daar werd GroenLinks de grootste partij, gevolgd door D66 en de VVD. Denk is in de hoofdstad de vijfde partij.

In Utrecht eindigt D66 op één met 22 procent van de stemmen, met daarachter GroenLinks (20 procent), VVD (17 procent) en PVV (7 procent).

D66 werd in Groningen eveneens de grootste, met 19,9 procent van de stemmen. GroenLinks volgt met 18,9 procent. De VVD, landelijk de grootste partij, is hier derde met 13,6 procent. In Den Haag won juist de VVD, voor de PVV en D66.

In Rotterdam eindigen PVV en VVD ongeveer gelijk op één. Beiden halen 16 procent van de stemmen. D66 is de derde partij met 13 procent van de stemmen.

Opkomst

De opkomst ligt bij deze Tweede Kamerverkiezingen hoger dan in 2012. Uiteindelijk ging destijds 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus, dat waren 9,4 miljoen van de 12,7 miljoen mensen die mochten stemmen. Nu ligt de opkomst op ruim 77 procent.

De hogere opkomst is mogelijk mede te verklaren door het zonnige weer. Tijdens regenachtige verkiezingen bleven in het verleden meer mensen thuis.