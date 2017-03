Denk in Rotterdam en Den Haag groter dan PvdA

Liveblog: Tweede Kamerverkiezingen

In thuisbasis Rotterdam is Denk de zesde partij met ruim 8 procent van de stemmen. De PvdA volgt met ongeveer 6,5 procent.

In Den Haag is Denk zelfs de vijfde partij (ruim 7 procent), de PvdA volgt daarna in de Hofstad (6,5 procent).

De partij Denk is in 2015 opgericht door de twee ontevreden PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk. Zij konden zich niet vinden in de integratiepolitiek van de sociaaldemocraten. "Het nieuwe Nederland heeft vandaag een stem gekregen in de Tweede Kamer", zegt lijsttrekker Kuzu woensdagavond.

Ook in de twee andere grote steden Amsterdam (7,5 procent) en Utrecht (2,5 procent) kreeg Denk voor een nieuwe partij opvallend veel stemmen. In deze steden was de PvdA nog wel groter.

Landelijk

Landelijk behaalt Denk waarschijnlijk 3 zetels in de Tweede Kamer. De PvdA staat op een historisch verlies van 9 zetels.

Kandidaat-Kamerlid Farid Azarkan noemt de drie zetels "fantastisch". Volgens Azarkan vertegenwoordigt Denk een groep in de samenleving die zich niet vertegenwoordigt voelt door de gevestigde politieke partijen.

