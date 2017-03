Rutte: 'Nederland zegt 'ho' tegen verkeerd populisme'

Liveblog: Tweede Kamerverkiezingen

"Het ziet er naar uit dat de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij is geworden bij de landelijke verkiezingen", zegt Rutte in een bomvolle zaal.

De VVD krijgt zoals het er nu naar uitziet 31 zetels. Daarmee laat hij de PVV, CDA en D66 (alledrie staan op 19 zetels) ruim achter zich.

"We moeten onze koers vasthouden om het land stabiel en veilig te houden. Ik ben bijzonder dankbaar voor dit resultaat", zegt Rutte.

Populisme

Maandenlang ging de VVD samen met de PVV van Geert Wilders aan kop in de peilingen. Internationaal werden deze verkiezingen daarom extra in de gaten gehouden. Als de PVV deze verkiezingen zou winnen, kan dat ook gevolgen hebben voor de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland later dit jaar.

Ook in die landen zijn eurosceptische en anti-immigratie-partijen zoals Front National van Marine le Pen en Alternative für Deutschland populair.

Rutte bestempelde deze verkiezingen daarom als een "kwartfinale" in zijn strijd tegen "het verkeerd soort populisme". De verkiezingen later dit jaar in Frankrijk (mei) en die in Duitsland (september) fungeren volgens de premier als respectievelijk de halve finale en finale.

PvdA

Rutte heeft de winnaars van de verkiezingen Jesse Klaver (GroenLinks), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) gebeld om hen te feliciteren. Ook denkt de VVD'er aan de electorale afstraffing van zijn coalitiepartner de PvdA.

"Ik heb lang aan de lijn gezeten met Diederik Samsom (oud-fractievoorzitter, red.) en Lodewijk Asscher (huidig fractievoorzitter, red.). Ik had voor hen, en dat is gek voor een VVD'er om te zeggen over de PvdA, een andere uitslag gewenst. Het is ons met de PvdA gelukt om het economisch herstel vorm te geven. Alle sterkte, ook voor de Partij van de Arbeid."

Dat de verschillen tussen de partijen tijdens de campagne worden uitvergroot hoort erbij, zegt Rutte. "Nu moeten we erin slagen het land bij elkaar te brengen en op een verstandige manier gaan besturen."

Nu is het tijd voor feest, maar morgen wil Rutte met de partij weer aan de slag voor Nederland.

