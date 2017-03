PvdA lijdt grootste nederlaag uit parlementaire geschiedenis

Volg de verkiezingen in ons liveblog.

Dit zou het resultaat zijn op basis van de exitpolls van Ipsos. De PvdA had 38 zetels en komt nu uit op 9 zetels.

Het vorige record stond ook op naam van de PvdA, die in 2002 een verlies van 22 zetels leed. Dat blijkt uit gegevens van het onderzoeksinstituut Montesquieu.

Het CDA kampte twee keer met een monsterverlies van twintig zetels: in 1994 en 2010.

De LPF, de partij van wijlen Pim Fortuyn, verloor in 2003 achttien zetels. De VVD raakte in 2002 veertien zetels kwijt. D66 verloor in 1982 elf zetels.

Bittere avond

Fractieleider Lodewijk Asscher sprak van een "bittere avond voor de PvdA. De uitslag is ongelooflijk teleurstellend."

Asscher wees er op dat het land er beter voor staat dan bij het aantreden van zijn kabinet in 2012. "Toch zijn we er niet in geslaagd om de kiezers te overtuigen. Maar mijn visie is niet gebroken. Een fatsoenlijke samenleving blijft ons kompas en dat wordt door miljoenen Nederlanders gesteund, ook al hebben ze niet op ons gestemd."