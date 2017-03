Hoge voorlopige opkomst voor Tweede Kamerverkiezingen

Volg de verkiezingen in ons liveblog.

De cijfers zijn afkomstig van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL . In 2012 lag het opkomstpercentage op dat tijdstip op 13 procent. Het onderzoek van Ipsos is gebaseerd op eigen peilingen bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over heel Nederland. Daar wordt iedereen geteld die komt stemmen.

Diverse grote steden kwamen zelf met opkomstcijfers naar buiten. Zo had in Den Haag om 12.00 uur 23,4 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 was dit rond die tijd 19,3 procent.

In Rotterdam was de opkomst kort na het middaguur ruim 24 procent en in Utrecht 29 procent. Amsterdam komt later op de dag met tussentijdse percentages van de opkomst.

De hogere opkomst is mogelijk te verklaren door het zonnige weer. Tijdens regenachtige verkiezingen bleven in het verleden meer mensen thuis. Weeronline voorspelt woensdag een droge, zonnige dag met temperaturen tussen de 11 en 13 graden.

Marker Wadden

Onder meer voor het stemmen op stations bestaat veel interesse. Dat kan op en rond meer dan zestig stations in Nederland. In Amsterdam trekt het hoogste stemlokaal van het land, de twintigste verdieping van de A'DAM Toren aan het IJ, verder veel mensen. Daar stond 's morgens een flinke rij van minstens honderd stemmers.

In Lelystad kunnen kiezers stemmen op de Marker Wadden, de kunstmatige eilandjes op het Markermeer. In samenwerking met Natuurmonumenten brengt de gemeente verscheidene malen per dag mensen per boot naar een stembureau op de nieuwe eilandengroep. Dat is zo populair dat de gemeente al extra boten heeft moeten inzetten.

Stembureaus

Zo'n 13 miljoen Nederlanders mogen woensdag naar de stembus. Om 7.30 uur is het merendeel van de stembureaus opengegaan. Tot 21.00 uur kan woensdagavond worden gestemd. Stembureaus gingen woensdag al om rond 5.15 uur open op de treinstations.

Het eerste stembureau ging om middernacht open op het treinstation van Castricum en in Amsterdam stemden honderden jongeren tijdens een zogenoemd stemfeest.

Lijsttrekkers

De lijstrekkers gingen woensdag al vroeg naar de stembus. Onder meer Alexander Pechtold van D66, Gert-Jan Segers (ChristenUnie), PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher, Geert Wilders (PVV) en Henk Krol van 50Plus stemden onder veel belangstelling van de media. Premier Mark Rutte stemde in Den Haag en Emile Roemer (SP) in zijn woonplaats Boxmeer.

Stemlocaties

Kiezers kunnen woensdag bij één van de ongeveer 8.900 verschillende stemlocaties terecht. In totaal houden 388 gemeenten ten minste één stembureau open. Ook in de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan worden gestemd.

Stemformulier

In totaal doen 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, met gezamenlijk 1.116 kandidaten. Dat aantal was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo hoog en leverde een extra groot stemformulier op. Kiezers kunnen een stem uitbrengen op 393 vrouwen en 723 mannen.

Ruim 75.000 Nederlanders brengen vanuit het buitenland hun stem uit. Dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige verkiezingen. In 2012 lieten ruim 40.000 kiezers in het buitenland zich registreren.

Uitslagen

Waarschijnlijk volgen de eerste officiële verkiezingsuitslagen in de nacht van woensdag op donderdag. Omdat alle stemmen dit jaar met de hand worden geteld, laat de uitslag langer op zich wachten dan in voorgaande jaren. De NOS komt om 21.00 uur, als alle stembureaus zijn gesloten, met een zogenoemde exitpoll op basis van peilingen.

