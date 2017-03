Felle strijd in laatste lijsttrekkersdebat

De onderwerpen liepen uiteen van inkomensongelijkheid tot de tandartsverzekering en van klimaatbeleid tot de Nederlandse identiteit.

Op dat laatste onderwerp stonden PvdA-leider Lodewijk Asscher en PVV-leider Geert Wilders tegenover elkaar. Asscher vindt dat Wilders verdeeldheid zaait. "Nederland is van ons allemaal", zei Asscher. Wilders: "Nederland is niet van ons allemaal. Nederland is van de Nederlanders."

Hij vindt dat de PvdA ervoor gezorgd heeft dat Nederlanders zich tweederangsburger voelen in eigen land. Hij verwees naar de uit de hand gelopen demonstraties afgelopen weekend van honderden Nederlandse Turken. "Als Turken in Rotterdam hadden gestaan met Nederlandse vlaggen, dan was Nederland van ons allemaal geweest."

Asscher wees erop dat het de Marokkaans-Nederlandse burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, was die de orde in de stad hersteld had en dat Wilders die verantwoordelijkheid niet neemt. "Tienduizend boze tweets, nul oplossingen", aldus Asscher.

Verantwoordelijkheid

De PvdA'er stond ook tegenover SP-lijsttrekker Emile Roemer. De twee mannen op links vielen elkaar aan over enerzijds de regeringsdeelname van de PvdA en anderzijds het ontlopen van verantwoordelijkheid door de SP.

Asscher vergelijkt de SP met voetbalanalist Johan Derksen: "Soms grappig, vaak mopperig, maar altijd vanaf de zijlijn." Volgens de PvdA weet de SP niets voor haar kiezers te bereiken door haar starre houding. Er zijn volgens Asscher "moeilijke maatregelen genomen" maar ook de topinkomens zijn aangepakt, de economie groeit weer en zijn er banen bijgekomen.

Roemer zegt dat de PvdA inderdaad verantwoordelijkheid had genomen, "maar het was de verkeerde verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren heeft u de zorg afgebroken. Voor 10 miljard euro bezuinigd, 70.000 banen verdwenen."

Cijferoorlog

GroenLinks-leider Jesse Klaver en CDA-voorman Sybrand Buma botsten over de verschillen tussen arm en rijk.

Volgens Klaver gaan "de bankiers" er bij het CDA tien keer zoveel op vooruit als "de conciërge". "U laat mensen met de laagste inkomens in de steek", aldus de GroenLinkser. Klaver zegt graag met het CDA een kabinet te vormen, als Buma iets doet aan de verdeling tussen arm en rijk.

Daar voelt de CDA’er niets voor. "Als linkse partijen praten over inkomensverschillen, dan weet je dat de middeninkomens het gaan betalen", aldus Buma. "De belastingen zijn niet te laag, maar te hoog."

Dat de inkomensverschillen bij het CDA groter op worden, noemde hij "onzin en kolder". Wat exact niet klopt aan de analyse van Klaver, wilde Buma niet zeggen. "Ik ga geen cijferdiscussie voeren. Ik vind niet de cijfers, maar de mensen achter de cijfers belangrijk." Klaver: “U loopt weg voor de feiten”.

De CDA’er kreeg ook de nodige kritieke van D66. Alexander Pechtold verweet Buma de afgelopen jaren niet thuis te hebben gegeven toen er "moeilijke beslissingen genomen moesten" worden om Nederland uit de crisis te helpen.

Volgens Buma is het juist de taak van oppositiepartijen om de regering te controleren in plaats van "op de schoot van Rutte" zitten.

Klimaat

In een debat tussen Rutte en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bedankte de premier de ChristenUnie voor het steunen van sommige maatregelen van het kabinet. Seger complimenteerde Rutte voor de prestaties van de afgelopen vier jaar, maar mist nu leiderschap als het aankomt op het thema klimaat.

Hij ziet in het VVD-verkiezingsprogramma te weinig maatregelen waardoor Nederland tegemoet kan komen aan de verplichtingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Rutte is het eens dat er maatregelen getroffen moeten worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar wil niet dat de lasten van de transitie op het bordje van de gewone burger valt.

Hij wil dat er internationale afspraken worden gemaakt waar alle landen aan gebonden zijn zodat Nederlandse burgers niet alleen de rekening betalen. Bovendien wil hij fors inzetten op innovatie om de overgang naar schone energie goedkopen te maken.

