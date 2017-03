Felle strijd tussen Rutte en Wilders in eerste tv-debat

De centrale boodschap van de VVD-voorman was dat Wilders geen oplossingen biedt, geen verantwoordelijkheid neemt en met zijn "negatieve populisme" Nederland in een chaos zal storten.

De PVV-lijsttrekker stelde daar tegenover dat Rutte al zijn geloofwaardigheid is verloren omdat hij verkiezingsbeloften, bijvoorbeeld over betalingen aan de Grieken, niet is nagekomen.

Turkijerel

In het debat, dat werd georganiseerd door EenVandaag, discussieerden Rutte en Wilders onder meer over de diplomatieke rel met Turkije.

Terugkijkend zei Rutte dat hij de kwestie nu precies zo zou aanpakken als hij het afgelopen weekend heeft gedaan. De premier voegde daaraan toe dat Nederland zijn grenzen heeft gesteld, maar de zaak nu niet verder wil laten escaleren.

Demonstranten

Wilders staat achter het besluit van het kabinet om de Turkse ministers te weren, maar constateert een ander probleem. Hij stelt dat de demonstranten die de straat opgingen hebben aangetoond geen Nederlanders, maar Turken te zijn. De-escaleren is volgens Wilders dan ook geen optie, omdat Turkije daar geen oren naar heeft. Wilders wil juist fellere stappen: de Turkse ambassadeur moet uitgezet worden.

Volgens Rutte toont de houding van Wilders het verschil aan tussen een premier en de commentator langs de zijlijn. "Je kunt vanaf de bank twitteren, of maatregelen nemen. Als je het land wilt besturen, moet je maatregelen nemen", aldus de VVD'er. De deal die gesloten is met Turkije om de vluchtelingenstroom in te dammen, noemde hij als voorbeeld.

Wilders is tegen het sluiten van dit soort deals. Hij wil liever de grenzen sluiten. Rutte: "Dan staan nette mensen in de file en komen de foute lui via stroperspaadjes naar Europa. Een totale nepoplossing."

Economie

Een ander thema waarop de twee lijsttrekkers elkaar bestreden, was de economie. Onder leiding van het kabinet Rutte/Asscher is Nederland goed uit de crisis gekomen, maar, zo stelt Rutte, nog niet iedereen voelt dat. Hij ziet het als zijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat iedereen nu gaat profiteren van de economische groei.

Volgens Wilders heeft Rutte de economische crisis alleen maar verergerd. Hij geeft toe dat het op papier beter gaat met Nederland, maar veel mensen zien hun kosten alleen maar stijgen. "Als het beter gaat is het niet dankzij, maar ondanks dit kabinet", aldus de PVV'er. Het voornemen van de VVD om iedereen nu te laten profiteren noemde Wilders "ongeloofwaardig". Hij wees de premier op zijn belofte dat iedereen nog 1.000 euro zou krijgen.

Zorg

Ook de twee miljard euro die de VVD belooft voor extra investeringen in de ouderenzorg vindt Wilders ongeloofwaardig, omdat Rutte de afgelopen vier jaar aan de knoppen heeft gezeten.

Wilders: "U gebruikt ouderen als campagnemateriaal. Vier jaar lang hebben we u niet gehoord over de zorg. En nu trekt u opeens 2 miljard euro uit? Niemand gelooft u."

Volgens Rutte is er nu na de crisis extra ruimte om te investeren. Daarnaast wees hij erop dat de PVV niets van de hervormingen in de zorg zal terugdraaien en dat Wilders niet duidelijk maakt hoeveel hij wil investeren in de ouderenzorg en hoe hij dat gaat betalen.

