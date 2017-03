Rutte vreest dat Nederland internationaal 'een figuur slaat' met Wilders

Dat zegt hij in een uitgebreid interview met NU.nl.

"Internationaal sla je nogal een figuur als Nederland het volgende dominosteentje is dat omvalt in een reeks van landen waar het verkeerde populisme aan de macht komt", aldus Rutte. De VVD-leider verwees naar de verkiezingsoverwinning van Donald Trump en de Brexit.

"Ik wil met zijn kiezers in gesprek. Omdat ik er van overtuigd ben dat een politiek die de problemen uitvergroot - en niet met oplossingen komt - geen manier is om problemen aan te pakken. En voor zover hij al met oplossingen komt zijn dat nepoplossingen."

Verlies banen

Rutte vreest voor het verlies van anderhalf miljoen banen als Nederland, zoals Wilders wil, uit de EU stapt. Volgens de premier is het juist aan de internationale samenwerking te danken dat de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten is teruggedrongen.

"En Geert Wilders is ook tegen onze inzet in Afghanisten en Mali. Je kunt niet zeggen dat je het hier veilig wilt houden zonder bereid te zijn met de krijgsmacht in dat soort streken stabiliteit te brengen. Dat is in ons belang hier."

Zaterdagavond sprak NU.nl de premier ook al over de Turkije-crisis. Hij zei in dat gesprek niet te verwachten dat de deal die de EU met het land sloot om de vluchtelingenstroom te stoppen zal worden opgeblazen.

