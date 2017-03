Asscher haalt uit naar Rutte

Lees hier het hele interview

Hij vindt dat Rutte in het zittende kabinet niet de premier is van alle Nederlanders, maar vindt zichzelf wel de vicepremier van alle Nederlanders.

"Wat ik hiermee bedoel is dat ik vind dat hij explicieter had kunnen zijn op het moment dat mensen door Wilders gegriefd werden. Ik vond hem daar te langzaam in", aldus Asscher.

"Ik heb gemerkt dat mensen een stem nodig hebben in de politiek. Veel moslims hebben niet eens zoveel moeite met wat Wilders zegt, want die kennen hem inmiddels, maar ze verwachten een weerwoord. Ik moet constateren dat Rutte dan vaak stil was."

Volgens Asscher reageerde Rutte ook pas na zijn aandringen op de 'minder Marokkanen'-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders.

Selectief

De PvdA-lijsttrekker stelt dat Rutte selectief zijn normerende taak als premier uitvoert. "Je hebt een taak om te normeren en niet alleen wanneer het je uitkomt."

Asscher acht het overigens nog steeds mogelijk dat de PvdA de grootste wordt. "Als je meeweegt dat in de laatste dagen pas de vraag gaat spelen 'Wie vertrouw ik het toe?' en 'Wie zijn mensen die het kunnen, die zich bewezen hebben en rustig blijven als het spannend is?'. Dat kan in ons voordeel werken."