Fel debat lijsttrekkers in Carré over zorg en Nederlandse cultuur

CDA-leider Sybrand Buma botste hard met GroenLinks, SP en PvdA over de Nederlandse identiteit en de afschaffing van het eigen risico.

De linkse partijen willen het eigen risico afschaffen, maar dat is volgens de CDA’er een belofte die niet waargemaakt kan worden. En dat weten de linkse partijen, verweet hij GroenLinks, SP en PvdA. SP-leider Emile Roemer noemt het eigen risico echter "een boete op ziek zijn."

Buma vindt het vooral kwalijk dat de PvdA na vier jaar regeren het beleid wil veranderen. "Nu komt spuit elf en zegt na vier jaar regeren: het eigen risico moet terug naar 0 euro." PvdA-leider Lodewijk Asscher: "We kunnen dat nu doen juist omdat het beter gaat met Nederland."

Buma vergeleek de afschaffing van het eigen risico met de belofte die premier Mark Rutte ooit deed dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Buma: "Dit is waarom mensen vertrouwen in de politiek verliezen".

Asscher richtte zijn pijlen op D66-leider Alexander Pechtold. "De partij wil iets doen voor chronisch zieken en gehandicapten, maar ze krijgen een eigen risico van 450 euro."

Identiteit

Op de stelling of Nederland zijn eigen cultuur onvoldoende beschermd heeft kwamen Asscher en Buma met elkaar in aanvaring.

Asscher noemde het "brutaal" dat Buma over normen en waarden spreekt omdat zijn partij in een regering zat met de VVD en PVV. "Het CDA maakt goede sier met heel goedkope praatjes", aldus Asscher.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver voelen Nederlanders met een migrantenachtergrond dat ze er niet bij horen. "Nederland is van ons allemaal."

Premier Rutte was het hier met Buma over eens. Rutte is bang dat we onze cultuur "sluipenderwijs kwijtraken." Hij vindt wel dat iedereen die de Nederlandse identiteit onderschrijft erbij hoort.

AOW-leeftijd

Ook de AOW-leeftijd kwam opnieuw ter sprake. SP, 50Plus en PvdD pleiten voor een verlaging van 67 jaar naar 65 jaar. Rutte wees erop dat het voorstel zou betekenen dat de belastingen met miljarden verhoogd zouden moeten worden.

Klaver sloot zich daarbij aan: Dat kost 12 miljard euro, dat is meer dan al het basisonderwijs bij elkaar kost. Dat is een rekening die we niet kunnen doorschuiven naar volgende generaties.'' Ook het CDA en de PvdA zijn tegen de verlaging van de AOW-leeftijd.

De PVV was wel uitgenodigd, maar niet aanwezig bij het debat.

