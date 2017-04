Kopers merknaam V&D introduceren app voor modeliefhebbers

Vanaf donderdag is hun app met de naam Frendz te downloaden, laat Ronald van Zetten dinsdag weten in een interview met Het Financieele Dagblad (FD). De app is al enkele maanden getest.

Gebruikers van Frendz kunnen een outfit samenstellen en vervolgens kopen. In de app bepalen populaire gebruikers wat anderen te zien krijgen als ze kleding zoeken. Hoe meer 'likes' iemand krijgt, hoe prominenter ze in de app te zien zijn.

Gammele systemen

Van Zetten kocht vorig jaar samen met Roland Kahn en Jaco Scheffers de merknaam V&D en het klantenbestand van de warenhuisketen.

"Het besluit om V&D niet terug te laten keren als online warenhuis is het gevolg van de gammele IT-systemen van het bedrijf", zegt Van Zetten tegen de krant. Het trio besloot daarom met iets anders te komen.

De naam V&D wordt niet voor de app gebruikt. "De merknaam is nog wel sterk, maar heeft geen reputatie van hippe en vooruitstrevende mode", meent Van Zetten.

De naam is alleen opgenomen in de bedrijfsnaam V&D Concepthouse, waarbinnen Frendz het eerste concept is.

Sociale media

Volgens Van Zetten zullen sociale media de modebranche opschudden. Hij doelt daarmee onder meer op Pinterest, het sociale netwerk dat het makkelijker maakt om producten op foto's te kunnen kopen.

In de app kunnen artikelen van zo'n vijftig bedrijven rechtstreeks gekocht worden. Bij elke verkoop gaat 1 euro plus een commissie van 10 procent van de netto-omzet (na retourzendingen) naar Frendz.

Van Zetten hoopt winst te maken met de verkoop van data over trends en modevoorkeuren. De inzichten worden ook gedeeld met partnerbedrijven.

Schoolcampus

Deze zomer zullen Van Zetten, Kahn en Scheffers nog de Schoolcampus opstarten. Dit wordt een winkel voor schoolspullen, iets waar V&D voorheen ook succesvol mee was.

In het komende jaar zullen nog meer concepten geïntroduceerd worden. Naar verwachting zullen ook het Prijzencircus en de merken Liv en Soho een tweede leven krijgen.