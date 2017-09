Doorgang Servetstraat naar Domplein afgesloten door renovatie

Dit duurt, als alles meezit, tot en met woensdag.

Vanaf maandag worden de werkzaamheden voor het onderhoud van de Domtoren voorbereid. "Geniet er nog maar even van", zegt Jaap van Engelenburg, torenbeheerder en technisch projectleider van de Gemeente Utrecht, "want de Dom krijgt een dikke kop."

Daarmee doelt de projectleider op de steigers die om de top van de Dom geïnstalleerd zullen worden. Hoe lang het iconische bouwwerk uiteindelijk in de steigers zal staan, is nog niet bekend. Maar het zou jaren kunnen gaan duren.

Renovatie

De gemeente is achter de schermen al een jaar lang bezig om de renovatie voor te bereiden. "De Dom is van natuursteen gemaakt, en het is lastig in te schatten hoe dat zich gedraagt: Daarom wordt nu een lift gebouwd die het onderzoek daarnaar ondersteunt.

Op grond van de resultaten wordt een onderhoudsplan gemaakt. "De aannemer die dat gaat uitvoeren kan vervolgens zelfs bepalen dat de gehele toren in de steigers moet."

Veilig

Het laatste groot onderhoud aan de toren vond plaats tussen 1973 en 1975. Volgens Van Engelenburg geldt voor dit soort bouwwerken dat dat ongeveer om de veertig jaar moet gebeuren. "Het is gewoon weer tijd. Zo houden we het gebouw veilig."

De horeca in de Servetstraat is de komende dagen wel bereikbaar. Alleen het Domplein is niet te bereiken via deze doorgang.